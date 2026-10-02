Sibienii care încă își pregătesc cămările pentru iarnă au o nouă ocazie să cumpere legume și fructe direct de la producători. Târgul de Toamnă continuă sâmbătă, 3 octombrie, la Obor, iar oferta anunțată cuprinde de la gogonele, varză și gogoșari până la struguri și prune. Producătorii promit cantități mari și prețuri mici.

Târgul de Toamnă al Producătorilor continuă în acest weekend la Târgul Obor din Sibiu. Evenimentul, lansat la începutul lunii septembrie, este organizat în fiecare sâmbătă pe durata sezonului de toamnă și le oferă sibienilor posibilitatea de a cumpăra direct de la producători, inclusiv în cantități mari.

Pentru ediția de sâmbătă, Piețe Sibiu anunță o ofertă bogată de produse specifice acestei perioade. Pe tarabe vor fi gogonele, conopidă, varză, vinete, gogoșari, ardei kapia și castraveți, produse căutate în special de cei care pregătesc murături, zacuscă și alte conserve pentru iarnă.

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Nu vor lipsi nici fructele de sezon. Producătorii vor aduce la Obor struguri și prune, iar reprezentanții Piețe Sibiu anunță că marfa va fi disponibilă și în cantități mari.

„Produse de sezon, calitatea I, proaspete și gustoase, direct de la producători. Cantități mari la prețuri mici și gustul adevărat!”, este mesajul transmis de Piețe Sibiu înaintea târgului de sâmbătă.

La prima ediție, unii producători au rămas aproape fără marfă

Târgul a debutat pe 5 septembrie, iar Ora de Sibiu a fost la fața locului. Sibienii au venit încă de dimineață pentru cumpărături, iar până în jurul orei 11:00 mai mulți producători mai aveau doar câteva lăzi cu marfă.

Printre cele mai căutate au fost legumele pentru conserve și murături. La prima ediție au venit producători atât din județul Sibiu, cât și din alte zone ale țării. O familie din Argeș, de exemplu, a adus la Sibiu aproximativ 10 tone de prune, iar un producător din zona Pleșoiu, de lângă Slatina, a venit cu gogoșari și ardei.

La târg a fost prezent și un producător din Vurpăr, care cultivă aproximativ 20 de hectare și a adus varză, conopidă, țelină, morcovi și pătrunjel.

Evenimentul a fost gândit tocmai pentru perioada în care sibienii își fac proviziile pentru sezonul rece. La lansarea târgului, organizatorii anunțau participarea a peste 20 de producători, cu vânzare atât en-gros, cât și en-detail.

Târgul de Toamnă al Producătorilor are loc în fiecare sâmbătă, între orele 07:00 și 13:00, în incinta Târgului Obor, pe întreaga perioadă a sezonului de toamnă. Intrarea și parcarea sunt gratuite.

VIDEO – Ce au pregătit producătorii pentru târgul de sâmbătă