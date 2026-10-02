La o zi după lansarea sistemului TollRo, CNAIR anunță că o parte dintre defecțiunile apărute în primele ore au fost remediate, însă platforma nu este încă stabilă în totalitate. Prestatorul estimează că sistemul va funcționa normal în cel mult 72 de ore de la lansare, adică până duminică, 4 octombrie, la ora 00:00.

Între timp, obligația de plată rămâne în vigoare. Șoferii care nu au putut plăti din cauza problemelor tehnice nu vor fi sancționați, dar protecția nu înseamnă că TollRo a fost suspendat.

Ce a fost reparat după prima zi

Potrivit CNAIR, problemele au fost cauzate de volumul uriaș de accesări din primele ore. Compania raportează trei remedieri:

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Plățile cu cardul – unele tranzacții și anumite tipuri de carduri nu puteau fi procesate prin EuPlătesc. Problema a fost analizată împreună cu procesatorul și rezolvată.

– unele tranzacții și anumite tipuri de carduri nu puteau fi procesate prin EuPlătesc. Problema a fost analizată împreună cu procesatorul și rezolvată. Capacitatea platformei – au existat perioade scurte în care site-ul nu a putut fi accesat. Capacitatea serverelor a fost suplimentată.

– au existat perioade scurte în care site-ul nu a putut fi accesat. Capacitatea serverelor a fost suplimentată. E-mailurile de confirmare – o parte dintre mesaje au fost respinse sau filtrate ca spam de marii furnizori de e-mail. Fluxul de trimitere a fost modificat, iar rata de livrare s-a îmbunătățit.

Ce nu funcționează încă

CNAIR lucrează în continuare la conexiunea cu sistemele externe folosite pentru emiterea produselor tarifare și verificarea vehiculelor, inclusiv cele ale RAR și DGPCI. Sunt analizate și unele probleme legate de datele de hartă și de restricțiile de circulație, care pot afecta calcularea traseelor și emiterea tichetelor de rută.

Serviciul de suport a primit peste 1.000 de solicitări, iar mai mult de jumătate au fost deja rezolvate.

Ai plătit, dar nu ai primit confirmarea? Nu repeta plata

Recomandarea CNAIR este să nu faci automat o a doua plată dacă nu ai primit confirmarea. Înainte de a încerca din nou, verifică:

contul de pe etoll.ro sau din aplicația TollRo, pentru a vedea dacă tranzacția apare în sistem;

folderul Spam al adresei de e-mail;

dovada plății din aplicația băncii sau extrasul de cont.

Tranzacțiile făcute în intervalul afectat trec printr-un proces de reconciliere, iar banii plătiți nu se pierd. Păstrează dovada plății până la finalizarea verificărilor.

Când ești protejat de amendă și când nu

Pentru perioada de disfuncționalitate, care a început pe 1 octombrie, utilizatorii nu vor fi sancționați în situațiile provocate de problemele tehnice. Vehiculele cu o sesiune de tarifare activă în aplicație sau cu un tichet de rută valabil nu sunt considerate în situație de neplată, iar tariful va fi stabilit ulterior, pe baza datelor disponibile, fără costuri suplimentare.

Protecția nu acoperă însă cazurile în care șoferul amână plata, deși sistemul îi permitea să o facă. Pașii recomandați rămân aceiași: cont pe etoll.ro sau în aplicația TollRo, înrolarea vehiculului, apoi tichetul de rută cumpărat înainte de plecare sau pornirea sesiunii de tarifare din aplicație. Detalii despre canalele oficiale de plată găsești în ghidul nostru despre noul mod de plată a rovinietei.

4 milioane de accesări în 12 ore

În primele 12 ore de la lansare, platforma a fost accesată de aproximativ 4 milioane de vizitatori și utilizatori autentificați. S-au înregistrat circa 50.000 de utilizatori și 170.000 de vehicule, au fost emise peste 45.000 de tichete de rută și s-au efectuat peste 60.000 de plăți, plus peste 13.000 de alimentări ale portofelelor electronice.

Problemele din prima zi le-am prezentat în articolul Sistemul TollRo, probleme din prima zi: anunț important despre plăți și amenzi.

Atenție la tentativele de fraudă

CNAIR atrage atenția că plata TollRo se face exclusiv prin portalul oficial etoll.ro și prin aplicația mobilă TollRo. Nu dați curs solicitărilor de plată primite prin SMS, e-mail sau alte canale. Problemele care persistă pot fi semnalate prin formularul de contact de pe etoll.ro, iar transportatorii sunt rugați să includă în sesizare numerele de înmatriculare ale vehiculelor afectate.

Orice modificare a intervalului de disfuncționalitate va fi anunțată pe etoll.ro și în aplicația TollRo.