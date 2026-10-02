Tragedie în Munții Făgăraș: un turist a murit după ce a căzut într-o prăpastie din în zona Iezerul Caprei / foto

Un bărbat în vârstă de 66 de ani, din București, și-a pierdut viața în urma unui accident grav produs în zona Iezerul Caprei, din Munții Făgăraș.

Turistul a alunecat și a căzut aproximativ 200 de metri. Imediat după incident, salvamontiștii sibieni au intervenit de urgență în zona Iezerul Caprei.

Având în vedere gravitatea situației și zona în care s-a produs incidentul, a fost solicitat și sprijinul elicopterului SMURD Brașov, precum și al salvamontiștilor din Argeș.

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În urma căderii de aproximativ 200 de metri, bărbatul a suferit leziuni incompatibile cu viața.

Trupul victimei a fost preluat de echipajul aeromedical și transportat la Aeroportul Internațional Sibiu. Acolo, acesta a fost predat reprezentanților Institutului de Medicină Legală, în vederea efectuării procedurilor legale.