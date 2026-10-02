Pe scurt: Turcan spune că ancheta DNA împotriva lui Bolojan e folosită politic și denunță dubla măsură în tratarea cazurilor de către liderii politici.

Raluca Turcan a criticat vineri, 2 octombrie 2026, modul în care a fost tratată public audierea premierului Ilie Bolojan la DNA, în calitate de martor.

Potrivit unei postări pe Facebook, Turcan susține că justiția trebuie să se facă în sala de judecată, nu „pe surse” și la televizor, și acuză că subiectul a fost rostogolit public săptămâni la rând, într-o perioadă de maximă tensiune politică.

„Când audierea la DNA a premierului, în calitate de MARTOR, este rostogolită public săptămâni în șir înaintea audierii, într-o perioadă de maximă tensiune politică, este logic să ne întrebăm: cui folosește acest spectacol? E un show televizat complet necredibil, care îl va consolida politic pe Ilie Bolojan!”, a scris Raluca Turcan, potrivit postării de pe Facebook.

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Turcan a amintit că președintele Nicușor Dan a vorbit anterior despre necesitatea separării cercetării penale de spectacolul public și despre scurgerile de informații din dosare către presă.

„Acest principiu enunțat de președinte nu mai este valabil când vine vorba tocmai de Ilie Bolojan!”, a subliniat ea.

Raluca Turcan invocă contextul politic tensionat și decizii blocate în instanță

În postare, Turcan a menționat că România încearcă de cinci luni să formeze un guvern, timp în care decizii ale Congresului PNL au fost suspendate în instanță, iar hotărâri ale Guvernului interimar Bolojan au fost blocate în urma unor plângeri ale PSD. De asemenea, Curtea Constituțională a declarat constituțional un amendament care a dus la pierderea mandatului de primar al lui Dominic Fritz, președintele USR, partenerul politic al PNL.

„Justiția trebuie să fie independentă și procurorii trebuie să poată ancheta pe oricine. Dar independența justiției înseamnă și independență față de jocurile politice”, a mai scris Turcan.

Raluca Turcan consideră că acțiunea procurorilor are ca scop denigrarea publică a unui lider politic care a ales să rămână vertical în fața amenințărilor. Ea afirmă că PNL nu va ceda presiunilor și amenințărilor și că acest episod șubrezește și mai mult încrederea în independența justiției.

Turcan a încheiat postarea spunând că asistăm la „o tristă revenire la practici de dinaintea aderării României la Uniunea Europeană”.

În contextul dezbaterilor despre rolul DNA și expunerea publică a anchetelor, tema a fost prezentă și în alte cazuri, precum cel al primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, chemat la DNA.