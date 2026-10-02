Pe scurt: Vaccinul antigripal este gratuit pentru copii, gravide, vârstnici și bolnavi cronici. Află cine mai beneficiază de compensare și cum poți obține vaccinul.

Ministerul Sănătății recomandă începerea vaccinării antigripale pentru sezonul rece, acordând prioritate persoanelor cu risc crescut de a dezvolta forme severe sau complicații ale gripei. Potrivit HotNews.ro, anumite categorii de persoane pot obține vaccinul gratuit.

Reprezentanții Ministerului Sănătății au transmis că vaccinarea antigripală este una dintre cele mai sigure și eficiente metode de protecție împotriva gripei, reducând riscul de forme severe, complicații și spitalizare.

Imunizarea este recomandată cu prioritate următoarelor categorii:

Copii cu vârsta de minimum 6 luni

Femei însărcinate

Persoane cu vârsta de peste 65 de ani

Persoane cu boli cronice

Personal de specialitate medico-sanitar și auxiliar

Persoane și copii instituționalizați

Pentru aceste categorii cu risc crescut, vaccinul antigripal este gratuit.

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Persoanele între 45 și 65 de ani primesc compensare de 50% pentru vaccinul antigripal

Persoanele cu vârsta între 45 și 65 de ani, care nu au boli cronice, beneficiază de o compensare de 50% din prețul de referință al vaccinului. Cei care nu se încadrează în categoriile cu compensare de 100% sau 50% pot achiziționa vaccinul la preț integral, conform Ministerului Sănătății.

O doză de ser antigripal costă între 80 și 100 de lei, în funcție de producător și farmacie, potrivit Euronews România.

Vaccinarea se face pe bază de prescripție la medicul de familie sau în farmacii

Toți cei care doresc să se vaccineze trebuie să se adreseze medicului de familie pentru prescrierea vaccinului. Acesta poate fi ridicat din farmacie pe baza prescripției medicale, iar imunizarea se poate face fie în cabinetul medicului de familie, fie în farmaciile comunitare autorizate pentru administrarea vaccinurilor.

Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății, a declarat: „Recomandăm tuturor cetățenilor să nu amâne vaccinarea antigripală și să se imunizeze înainte de debutul sezonului rece. Vaccinarea anuală este una dintre cele mai importante măsuri de prevenție. Toate formele de vaccin antigripal disponibile pentru sezonul în curs se găsesc în farmacii, în limita stocurilor disponibile. Este important ca fiecare dintre noi să acorde atenția cuvenită protejării propriei sănătăți și a celor din jur.”

Reprezentanții Ministerului Sănătății au mai subliniat importanța respectării unor măsuri pentru reducerea răspândirii gripei și a altor viroze respiratorii: igiena mâinilor, aerisirea frecventă a încăperilor și vaccinarea împotriva gripei.

Persoanele care se îmbolnăvesc sunt sfătuite să solicite sfatul medicului dacă simptomele sunt severe sau starea de sănătate se agravează.