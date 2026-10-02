Pe scurt: Toamna aduce temperaturi neobișnuit de ridicate și precipitații variabile în România, potrivit prognozei ANM pentru octombrie.

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în întreaga țară, în următoarele patru săptămâni, potrivit estimărilor publicate vineri, 2 octombrie 2026, de Mediafax.

Temperaturi peste normal și precipitații deficitare în prima parte a lunii octombrie

În intervalul 5–12 octombrie 2026, temperaturile medii vor depăși valorile obișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, cu abateri pozitive mai accentuate în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivel național, ceea ce înseamnă că se vor înregistra mai puține precipitații decât în mod normal.

Aceste estimări vin după o perioadă cu vreme rece în primele zile din octombrie, urmată de o încălzire treptată, conform prognozelor anterioare ale ANM.

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Abateri termice pozitive persistă până la începutul lunii noiembrie

În săptămâna 12–19 octombrie 2026, temperaturile medii se vor menține peste valorile normale în toate regiunile, cu abateri ușor mai accentuate în sud-vest. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în sud și nord-vest, iar în restul țării se vor apropia de media perioadei.

Între 19 și 26 octombrie 2026, valorile termice vor rămâne peste normal în toată țara, cu abateri mai mari în jumătatea vestică. Precipitațiile vor fi, în general, apropiate de cele normale, cu un ușor deficit în vest și nord-vest.

În ultima săptămână analizată, 26 octombrie – 2 noiembrie 2026, mediile valorilor termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei la nivel național. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în sud-est, iar în restul țării va rămâne apropiat de normal.

Potrivit ANM, aceste estimări indică o toamnă cu temperaturi peste normal și precipitații variabile, cu perioade de deficit și ușoare excese locale, în funcție de regiune.