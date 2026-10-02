Pe scurt: România riscă să fie retrogradată la categoria „junk” de S&P, pe fondul instabilității politice și al creșterii rapide a datoriei publice.

S&P Global revizuiește vineri, 2 octombrie 2026, ratingul de credit al României, într-un context marcat de blocaj politic și presiuni crescute asupra calificativului suveran.

Potrivit Adevărul, România se află deja la limita inferioară a categoriei recomandate investițiilor, cu rating BBB- și perspectivă negativă.

Analiștii consultați de publicație au explicat că decizia S&P va influența direct costul la care România se împrumută și va avea efecte în lanț asupra finanțării statului, companiilor și populației. Experții internaționali avertizează că riscul unei retrogradări este mai ridicat ca oricând, în condițiile în care România se află pe cea mai joasă treaptă din categoria „investment grade”.

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Impulsul negativ s-a accentuat după ce, miercuri, 30 septembrie 2026, premierul desemnat Siegfried Mureșan a pierdut votul de încredere în Parlament, prelungind o criză politică ce durează de cinci luni.

Instabilitatea a dus la deprecierea leului la minime istorice și la creșterea randamentelor obligațiunilor pe 10 ani cu 60–80 de puncte de bază în ultimele două săptămâni, atingând cele mai ridicate niveluri din ultimul an. Obligațiunile cu maturități lungi au ajuns la cele mai scăzute prețuri din mai 2025.

Pe piețele internaționale, swapurile de credit pe cinci ani anticipează deja o retrogradare de două trepte, până la „BB”, reflectând îngrijorările investitorilor față de creșterea rapidă a datoriei și de tensiunile politice care au slăbit coaliția pro-UE. Măsurile de austeritate adoptate pentru reducerea deficitului au alimentat nemulțumiri sociale și au crescut sprijinul pentru opoziția eurosceptică AUR.

Analiștii de la Capital Economics consideră că, deși finanțele publice au înregistrat unele îmbunătățiri, acestea nu sunt suficiente pentru a elimina riscul unei retrogradări. Guillaume Tresca, strateg la Generali Asset Management, estimează o probabilitate de „una la patru” ca S&P să reducă ratingul României, subliniind că agenția a fost până acum indulgentă cu instabilitatea politică, concentrându-se mai ales pe consolidarea fiscală.

Experții avertizează că toleranța agențiilor de rating nu va dura la nesfârșit

Experții avertizează că toleranța agențiilor de rating nu va dura la nesfârșit. O abatere de la traiectoria reducerii deficitului sau convocarea unor alegeri anticipate ar putea declanșa imediat o retrogradare. Eșecul formării unui guvern crește șansele unei alianțe între AUR și PSD, scenariu care îngrijorează investitorii și riscă să afecteze planurile de ajustare fiscală.

România a evitat la limită o retrogradare în iulie, când Fitch a menținut ratingul în categoria investițională. Toate cele trei mari agenții de rating cer adoptarea până la finalul anului a unui buget pe 2027 care să includă reduceri suplimentare ale deficitului. România s-a angajat în fața Bruxelles-ului să revină sub pragul de 3% din PIB până în 2030.

Deficitul bugetar consolidat a scăzut la 2,89% din PIB în primele opt luni ale anului, față de 4,51% anul trecut, însă Banca Națională avertizează că ritmul de acumulare a datoriei este îngrijorător: creșterea anuală este de trei ori mai rapidă decât înainte de pandemie, iar costurile cu dobânzile au ajuns la 3% din PIB.

Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor, a atras atenția că România nu își poate permite să încetinească consolidarea fiscală. Investitorii avertizează că, dacă criza politică se prelungește, ratingul României va deveni inevitabil vulnerabil. O retrogradare ar declanșa vânzări forțate de obligațiuni și ar lărgi rapid spread-urile, complicând suplimentar finanțarea statului.