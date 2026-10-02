Pe scurt: Studenții și profesorii de la Teologie Sibiu au marcat începutul anului universitar cu slujbe speciale și inaugurarea căminului renovat. Distincții au fost acordate celor care au sprijinit lucrările.

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu a deschis anul universitar joi, 1 octombrie 2026, printr-o serie de manifestări religioase și academice la care au participat cadrele didactice, studenții și reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române. Potrivit Mitropoliei Ardealului, programul a inclus Sfânta Liturghie arhierească, un Te Deum și sfințirea căminului renovat al facultății.

Sfânta Liturghie a fost oficiată în Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu de un sobor de preoți și diaconi, sub conducerea pr. conf. univ. dr. Constantin Horia Oancea, decanul Facultății de Teologie. La slujbă a fost prezent și Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, care s-a adresat studenților, subliniind importanța formării lor pentru a deveni slujitori ai Bisericii și păstori ai sufletelor credincioșilor. „Facultatea de Teologie este o școală specială, unde nu învățăm doar ceva despre Dumnezeu, ci învățăm cum să fim slujitorii lui Dumnezeu, să fim mentori de conștiințe, să fim călăuzitori”, a spus ierarhul.

În mesajul său, Înaltpreasfințitul Laurențiu a evidențiat cele trei demnități pe care le împlinesc slujitorii Bisericii: arhiereul, profetul și împăratul, urmând modelul Mântuitorului Iisus Hristos. El a îndemnat studenții să se pregătească nu doar teoretic, ci și spiritual, pentru a-i putea călăuzi pe alții pe calea mântuirii.

Decanul facultății, pr. conf. univ. dr. Constantin Horia Oancea, le-a urat bun-venit studenților și i-a încurajat să-și valorifice darurile primite de la Dumnezeu în anii de studiu teologic și academic. El a amintit pilda Sfântului Roman Melodul, subliniind că fiecare student are un dar, iar rugăciunea și perseverența pot duce la împlinirea vocației. „Sunteți chemați cu toții să vă împărtășiți de darurile lui Dumnezeu și să nu încetați să aduceți rugăciuni preacuratei Sale Maici ca să vă lumineze mintea și să vă dăruiască ocrotire prin Sfântul ei Acoperământ”, a transmis decanul.

După Sfânta Liturghie, a fost oficiată slujba de Te Deum, iar pr. conf. univ. dr. Constantin Horia Oancea a dat citire mesajului Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu ocazia începerii anului universitar. Rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, prof. univ. dr. Sorin Radu, a transmis la rândul său un mesaj de succes studenților și cadrelor didactice, subliniind prestigiul Facultății de Teologie și responsabilitatea pe care o au tinerii care aleg această instituție. „Datoria voastră de studenți este aceea de a vă pregăti, de a învăța, de a asculta profesorii și preoții care vă vor îndruma pașii pentru a deveni slujitori ai credinței și ai datoriei pe care o aveți în comunitățile în care veți merge”, a spus rectorul.

Distincții pentru sprijinul acordat renovării căminului

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu a acordat distincții celor care au sprijinit renovarea căminului facultății. Ordinul Ctitoricesc „Mitropolit Ioan Metianu” pentru laici a fost oferit domnilor Ion Sterian, Director General al Transgaz, Martin Nicolae și Horia Țigănuș. De asemenea, au fost oferite acte de aleasă cinstire mai multor preoți și protopopi din Arhiepiscopia Sibiului care au contribuit financiar la lucrări, printre care pr. dr. Ion Manea, pr. Dănuț-Gheorghe Benga, pr. Ioan Coșa, pr. Iulian David, pr. dr. Flaviu-Gabriel Fleșer, pr. dr. Gelu-Valentin Porumb, pr. dr. Vasile Gafton, pr. Florin Țânț, pr. Mircea Comșa, pr. Petru-Toader Damian, pr. Ciprian-Ionuț Robu, pr. Florin-Aurelian Antonescu, pr. Aurelian Cîrstea, arhim. Petroniu Tănase, arhim. Atanasie Roman și domnul Liviu Stoian, Director General Klinker Romania.

În prezența studenților și a cadrelor didactice, Mitropolitul Laurențiu a săvârșit slujba de sfințire a căminului renovat al Facultății de Teologie din Sibiu, marcând astfel un nou început pentru comunitatea academică și spirituală a instituției.

Deschiderea anului universitar la Teologie Sibiu vine în contextul în care și alte instituții de învățământ din oraș au marcat începutul cursurilor, după cum s-a întâmplat și la Universitatea „Lucian Blaga” și Academia Forțelor Terestre.