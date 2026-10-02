Ziua Unificării Germaniei, sărbătorită la Sibiu: a fost prezentă și Astrid Fodor / foto

Pe scurt: Primarul Astrid Fodor a subliniat la recepția de la Consulatul Germaniei importanța colaborării economice și culturale dintre Sibiu și Germania.

Consulatul Republicii Federale a Germaniei la Sibiu a organizat joi, 1 octombrie 2026, o recepție oficială pentru a marca Ziua Unificării Germaniei.

Evenimentul a reunit oficialități ale orașului, printre care și primarul Astrid Fodor, și a fost găzduit de consulul Germaniei la Sibiu, Wiebke Oeser, potrivit Primăriei Municipiului Sibiu.

În cadrul recepției, Astrid Fodor a evidențiat cooperarea de tradiție dintre Sibiu și mediul de afaceri german, subliniind rolul important pe care aceasta îl are în economia locală. „Există o cooperare intensă și de tradiție între Sibiu și mediul de afaceri german pe care o salut și cu această ocazie și subliniez importanța pe care a avut-o și continuă să o dețină în economia locală”, a declarat primarul municipiului Sibiu.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Fodor a menționat și rolul educației în limba germană în Sibiu, afirmând că aceste clase sunt în continuare căutate, iar cultura și tradiția germană rămân prezente în mentalitatea comunității locale. De asemenea, primarul a amintit de proiectele culturale care creează legături între comunități și oameni.

În discursul său, Astrid Fodor a vorbit despre colaborarea apropiată a Sibiului cu orașele Landshut, cu care este înfrățit de 24 de ani, și Marburg, cu care parteneriatul durează de 21 de ani. „Cu ambele există schimburi active în domeniul cultural și între administrațiile locale”, a precizat Fodor.

Primarul a transmis un mesaj de apreciere partenerilor germani cu ocazia Zilei Naționale a Germaniei: „Prin urmare, de Ziua Națională a Germaniei, suntem alături de partenerii noștri apreciați. La mulți ani, din partea Sibiului!”

Consulatul Germaniei din Sibiu a fost în atenția publicului și în alte contexte, cum ar fi cazul jandarmului ucis la Consulatul German din Sibiu.