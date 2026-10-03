Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Accident în zona Cabanei Suru: un bărbat a suferit o lovitură la cap și pierderi de memorie — VIDEO

O nouă intervenție a salvamontiștilor este în desfășurare în zona Cabanei Suru, unde un bărbat a suferit o lovitură la nivelul capului în urma unei căderi în apropierea cabanei.

Victima acuza dureri de cap și episoade de pierderi de memorie. Inițial, bărbatul, împreună cu însoțitorii săi, și-a continuat deplasarea către autoturisme, însă a fost preluat de salvatorii montani, care au intervenit pentru evaluarea stării sale și acordarea sprijinului necesar.

Salvamontiștii au efectuat o evaluare medicală la fața locului. În urma acesteia, victima a refuzat transportul la o unitate de primiri urgențe (UPU).

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Intervenția a avut loc în zona Cabanei Suru, una dintre zonele montane din Munții Făgăraș.