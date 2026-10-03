▶ Vezi pagina acestui video: Accident în zona Cabanei Suru: un bărbat a suferit o lovitură la cap și pierderi de memorie — VIDEO
O nouă intervenție a salvamontiștilor este în desfășurare în zona Cabanei Suru, unde un bărbat a suferit o lovitură la nivelul capului în urma unei căderi în apropierea cabanei.
Victima acuza dureri de cap și episoade de pierderi de memorie. Inițial, bărbatul, împreună cu însoțitorii săi, și-a continuat deplasarea către autoturisme, însă a fost preluat de salvatorii montani, care au intervenit pentru evaluarea stării sale și acordarea sprijinului necesar.
Salvamontiștii au efectuat o evaluare medicală la fața locului. În urma acesteia, victima a refuzat transportul la o unitate de primiri urgențe (UPU).
Intervenția a avut loc în zona Cabanei Suru, una dintre zonele montane din Munții Făgăraș.
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