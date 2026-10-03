Un accident rutier s-a produs sâmbătă, pe strada Feleac din municipiul Mediaș, unde o fetiță în vârstă de 4 ani a fost lovită de un autoturism.
Polițiștii rutieri au intervenit la un accident de circulație, produs în municipiul Mediaș, pe strada Feleac.
Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că o minoră, în vârstă de 4 ani, domiciliată în municipiul Mediaș, în timp ce se afla nesupravegheată pe partea carosabilă, ar fi fost acroșată de un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din municipiul Mediaș.
Minora a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.
Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.
Fără probleme de trafic.
De asemenea, o autospecială de transport personal și victime multiple și o autospecială de stingere au intervenit pe strada Feleac din municipiul Mediaș, unde o minoră a fost lovită de un autoturism.
Fetița a suferit un traumatism cranian și a fost transportată la CPU Mediaș, conștientă.
Ultima oră
- Accident în zona Cabanei Suru: un bărbat a suferit o lovitură la cap și pierderi de memorie acum 3 ore
- CSU Sibiu, la un pas de o revenire spectaculoasă la Pitești: ce s-a întâmplat în ultimele secunde / video acum 5 ore
- Ploaie de goluri la meciul Mediașului de la Săcele: echipa lui Vâtcă a câștigat acum 7 ore
- Turist blocat deasupra Căldării Bâlea și două persoane rănite: 3 misiuni simultane pentru Salvamont Sibiu acum 7 ore
- Măgura Cisnădie reușește prima victorie în acest sezon: punctele nu se socotesc la final acum 7 ore