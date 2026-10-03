Aerul din zona Rusciori a fost mai încărcat cu particule în suspensie după incendiul de la stația de sortare a deșeurilor din Șura Mică. În prima zi completă de monitorizare, nivelul mediu al particulelor PM10 a ajuns foarte aproape de limita maximă permisă de lege.

Un incendiu puternic a izbucnit joi seara la o hală de sortare a deșeurilor din Rusciori, comuna Șura Mică, degajând o cantitate însemnată de fum din cauza materialelor plastice cuprinse de flăcări. Pentru a măsura impactul poluării, Direcția Județeană de Mediu (DJM) Sibiu a trimis un echipaj pe teren.

Citește și: Poluarea în zona incendiului de lângă Sibiu, măsurată de specialiști: un cetățean a sesizat miros puternic de fum

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Mai exact, media înregistrată pe parcursul zilei de 2 octombrie a fost de 47,36 µg/m³, în condițiile în care limita legală pentru o zi este de 50 µg/m³. Cu alte cuvinte, nivelul măsurat a ajuns la aproape 95% din valoarea maximă admisă, se arată în raportul semnat de directorul DJM Sibiu.

Pe scurt, asta înseamnă că aerul din zona monitorizată a fost mult mai încărcat cu particule decât în mod obișnuit, iar media zilei s-a apropiat foarte mult de pragul stabilit de autorități pentru calitatea aerului.

Au fost și momente în care valorile au fost mult mai mari

Pe parcursul zilei au existat intervale în care nivelul particulelor din aer a crescut semnificativ. Cea mai mare valoare înregistrată într-o singură oră a fost de 87,57 µg/m³, la ora 1.00.

Important este că această valoare reprezintă o măsurătoare făcută într-o singură oră, în timp ce limita de 50 µg/m³ se referă la media întregii zile. De aceea, cele două valori nu trebuie comparate direct ca și cum ar fi același lucru.

Valorile au scăzut apoi. La ora 18.00, de exemplu, nivelul PM10 măsurat a fost de 12,33 µg/m³.

Cum arată situația față de municipiul Sibiu

Diferența este vizibilă și în comparație cu stațiile fixe de monitorizare din municipiul Sibiu. În aceeași zi, acestea au înregistrat o medie a particulelor PM10 de 17,59 µg/m³ pe strada Hipodromului și 20,76 µg/m³ pe strada Deventer.

În zona Rusciori, unde a fost amplasat laboratorul mobil, media a fost de 47,36 µg/m³.

Direcția Județeană de Mediu Sibiu continuă monitorizarea în zona incendiului. Măsurătorile următoare vor arăta dacă nivelul particulelor din aer revine treptat la valori mai scăzute.

Citește și: Șura Mică: Incendiul de la hala de deșeuri arde și după o noapte de intervenții