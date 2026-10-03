Pe scurt: Motorina ajunge la aproape 11 lei pe litru, iar un plin costă cu peste 40 de lei mai mult decât luna trecută. Vezi cât plătești la pompă în marile orașe.

Prețurile carburanților din România continuă să se mențină la niveluri ridicate sâmbătă, 3 octombrie 2026, motorina apropiindu-se de pragul de 11 lei pe litru, potrivit Adevărul.

Șoferii din Sibiu plătesc, în această perioadă, aproape 10 lei pentru un litru de benzină și aproape 11 lei pentru motorină. Potrivit datelor PretCarburant.ro, la 3 octombrie 2026, prețul mediu al benzinei standard în municipiul Sibiu este de 10,04 lei/litru, în timp ce motorina standard ajunge la 10,94 lei/litru. Pentru GPL, prețul mediu este de 4,72 lei/litru.

La stațiile monitorizate, cele mai mici prețuri pentru benzina și motorina standard sunt raportate la Socar, pe strada Agricultorilor nr. 2-4, unde un litru de benzină costă 9,97 lei, iar motorina este 10,88 lei/litru. Pentru GPL, cel mai mic preț indicat este de 4,70 lei/litru, la stațiile Lukoil de pe Șoseaua Alba Iulia. Datele sunt monitorizate pe parcursul zilei și pot suferi modificări în funcție de stație.

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Conform datelor Peco Online, cea mai ieftină benzină se găsește în Reghin, județul Mureș, la 9,79 lei litrul. În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț este în Lungulețu, județul Dâmbovița, unde litrul costă 10,75 lei.

Prețurile la benzină și motorină în marile orașe

În marile orașe, prețul benzinei variază între 9,93 și 9,99 lei pe litru. Cel mai mic preț se înregistrează în Cluj-Napoca, unde benzina costă 9,93 lei pe litru. În București, Iași și Constanța, prețul ajunge la 9,99 lei, iar în Timișoara, litrul de benzină costă 9,97 lei.

La motorină, prețurile sunt cuprinse între 10,88 și 10,91 lei pe litru. Cel mai mic preț este în Timișoara, de 10,88 lei pe litru, urmat de Cluj-Napoca, cu 10,89 lei. În București, Iași și Constanța, litrul de motorină costă 10,91 lei.

Aceste valori confirmă tendința de creștere semnalată și în ultimele săptămâni, inclusiv la nivel local, după cum arată și articolul Motorina se apropie periculos de pragul de 11 lei pe litru: prețurile de la benzinăriile din Sibiu.

Prețurile la GPL și evoluția față de luna trecută

În ceea ce privește GPL-ul, prețurile variază între 4,64 și 4,71 lei pe litru. Cel mai ieftin GPL se găsește în București, la 4,64 lei pe litru, în timp ce în Cluj-Napoca prețul este de 4,69 lei. În Timișoara și Iași, litrul de GPL costă 4,71 lei, iar în Constanța 4,69 lei.

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 4,9%. Astfel, un plin de 50 de litri costă cu 23,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile. Pentru motorină, creșterea este și mai accentuată: prețul mediu al unui litru a crescut cu 8,6%, ceea ce înseamnă că un plin de 50 de litri costă cu 43,5 lei mai mult decât luna trecută.