Într-un meci cu final dramatic, CSU Sibiu a pierdut la Pitești cu 86-90, în prima etapă a Ligii Naționale de baschet masculin.
Sibienii au mers la Pitești fără Towns, accidentat, în timp ce Roschnafsky, cu probleme la umăr, a evoluat foarte puțin.
Piteștiul și-a adjudecat primul sfert cu 27-23. Tot argeșenii au fost în control și în al doilea sfert și conduceau la pauza mare, scor 44-36. FC Argeș și-a trecut în cont și al treilea sfert cu 28-22 și părea că se îndreaptă spre un succes lejer.
În ultimul sfert, Sibiul a fost condusă cu 64-82, da apoi a renăscut pur și simplu și s-a apropiat la doar o posesie, cu 1 minut înaintea finalului. La 88-86, piteștenii au avut atacul, au aruncat de trei puncte, mingea a lovit inelul și a ricoșat tot la ei, forțând faultul sibienilor.
S-a terminat 90-86 (27-23, 17-13, 28-22, 18-28) pentru FC Argeș, după un joc spectaculos. Sibiul a rămas cu palida consolare că a câștigat ultimul sfert cu 28-18.
CSU SIBIU: Randolph jr. 26, Traore 26, Battle 15, Plet 7, Pratt 5, Fîntînă 3, Petica 2, Ciurea 2, Roschnasfsky, Dogaru.
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