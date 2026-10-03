O gardă înseamnă mult mai mult decât consulturi și analize. Pentru medicul internist, fiecare pacient care ajunge în gardă trebuie evaluat rapid, iar deciziile luate în primele minute pot face diferența atunci când starea acestuia este gravă.

Dr. Oana Claudia Moșteanu, medic specialist Medicină Internă și medic rezident Nefrologie în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, explică ce presupune activitatea medicului internist în timpul unei gărzi și cum sunt gestionate cazurile complexe.

În Unitatea de Primiri Urgențe, prima evaluare este făcută de medicii de urgență. Internistul intervine atunci când pacientul a fost evaluat și stabilizat, dar situația medicală este suficient de complexă pentru a necesita internare într-o secție medicală.

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„Principala mea responsabilitate în gardă este să analizez riguros fiecare caz trimis spre internare, să stabilesc prioritățile în funcție de gradul de instabilitate și să mă asigur că pacientul primește investigațiile necesare și tratament țintit chiar din UPU”, explică medicul.

Ce se întâmplă când ajung mai mulți pacienți în același timp

Într-o gardă, solicitările pot veni simultan. În aceste situații, medicul trebuie să stabilească rapid care sunt cazurile care nu suportă amânare.

Sunt prioritizați pacienții instabili, cei cu probleme grave de respirație sau circulație și cei care prezintă un risc crescut de agravare. În paralel, medicul comunică permanent cu colegii din secție pentru ca internarea și îngrijirea pacientului să se facă în condiții de siguranță.

„Fiecare minut contează” în cazul unui pacient grav

Unul dintre cele mai dificile scenarii este cel al pacientului care ajunge cu dificultăți severe de respirație, tensiune foarte mică și stare generală alterată.

În astfel de situații, medicii trebuie să acționeze rapid, fără să aștepte ca toate analizele să fie gata.

„Nu așteptăm să avem toate analizele de laborator pentru a acționa. Stabilizăm pacientul și căutăm cauza simultan, pentru că prioritățile noastre sunt siguranța și viața omului din fața noastră”, spune Dr. Oana Moșteanu.

Medicul evaluează starea pacientului, urmărește funcțiile vitale, efectuează investigațiile necesare și încearcă să identifice cauza problemei. În funcție de gravitate, pacientul poate ajunge direct în Terapie Intensivă sau poate fi internat într-o secție medicală.

Durerea în piept poate însemna o urgență

Un alt caz care necesită atenție imediată este pacientul cu durere toracică și modificări ale electrocardiogramei care pot indica un sindrom coronarian acut.

În această situație sunt urmărite funcțiile vitale și sunt făcute rapid investigațiile necesare, inclusiv analize pentru identificarea unei eventuale afectări a mușchiului inimii. Atunci când există suspiciunea unei probleme cardiace acute, este solicitat de urgență și consultul cardiologic.

Când un pacient poate pleca acasă și când trebuie internat

Una dintre deciziile importante luate în gardă este stabilirea locului în care pacientul trebuie să continue tratamentul.

Dacă starea este stabilă, simptomele nu se agravează, iar pacientul poate continua tratamentul în siguranță acasă, acesta poate fi externat.

Dacă este nevoie de supraveghere, investigații suplimentare sau tratament care nu poate fi făcut la domiciliu, pacientul este internat într-o secție medicală.

În cazurile severe, când există probleme importante de respirație sau circulație, alterarea stării de conștiență ori afectarea acută a unor organe, poate fi necesar transferul în Terapie Intensivă.

„Decizia este individualizată și se bazează atât pe valorile obiective ale parametrilor clinici și biologici, cât și pe evoluția pacientului și pe riscul de deteriorare”, explică medicul.

Medicina internă, o specialitate care privește pacientul în ansamblu

Medicina internă are un rol important tocmai pentru că internistul trebuie să privească pacientul ca pe un întreg. Un om poate avea mai multe boli în același timp, iar simptomele unei probleme pot fi influențate de alte afecțiuni deja existente.

În timpul unei gărzi, medicul internist trebuie să pună cap la cap informațiile oferite de pacient și familie, rezultatele analizelor, investigațiile și evoluția stării generale.

Pentru Dr. Oana Moșteanu, munca din gardă înseamnă, în primul rând, discernământ clinic, responsabilitate și capacitatea de a lua decizii rapide atunci când situația o cere.

„Medicina internă înseamnă discernământ clinic, responsabilitate și capacitatea de a lua decizii corecte într-un timp în care fiecare minut poate conta”, transmite medicul specialist de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu.