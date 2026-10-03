Pe scurt: Bulevardul Vasile Milea intră în reparații: asfalt nou, lucrări nocturne și modificări de trafic pentru șoferi.

Primăria Sibiu a anunțat că lucrările de reparații pe bulevardul Vasile Milea au ajuns într-o nouă etapă. Potrivit comunicatului transmis de instituție, trotuarele de pe partea cu Unitatea Militară au fost finalizate, iar pe acestea a fost deja așternut un strat nou de asfalt.

Începând din noaptea de duminică, 4 octombrie 2026, și pe tot parcursul săptămânii următoare, se va lucra pe carosabil, pe cele două benzi de pe sensul dinspre DN1 spre Calea Dumbrăvii. Intervențiile vizează frezarea asfaltului vechi și așternerea unui strat nou pe această porțiune intens circulată.

Având în vedere că bulevardul Vasile Milea este o arteră aglomerată, lucrările se vor desfășura exclusiv pe timpul nopții, după ora 20.00. Această măsură a fost luată pentru a reduce disconfortul creat în trafic pe timpul zilei.

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Intervențiile vor fi realizate pe tronsoane scurte, astfel încât să fie afectate cât mai puține zone simultan. În zonele unde se lucrează, circulația va fi deviată pe sensul opus, pe câte o bandă pe fiecare sens, pentru a permite desfășurarea lucrărilor și menținerea traficului rutier.

Primăria Sibiu le recomandă șoferilor să circule cu atenție sporită pe această arteră și să respecte semnele de circulație care indică devierile temporare. Autoritățile mulțumesc pentru înțelegere și solicită cooperarea participanților la trafic pe durata intervențiilor.

Bulevardul Vasile Milea este una dintre cele mai importante artere din Sibiu, asigurând legătura între DN1 și Calea Dumbrăvii. Lucrările de reabilitare fac parte din programul de modernizare a infrastructurii rutiere din municipiu, alături de alte proiecte similare, cum ar fi asfaltarea drumului dintre Apoldu de Jos și Ludoș.