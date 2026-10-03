Lichiu ca la bunica, must și voie bună la Gușterița. Zilele Recoltei au strâns comunitatea la Șura Culturală / foto video

Zeci de copii, părinți și bunici s-au adunat sâmbătă în curtea Șurii Culturale din Gușterița, la o nouă ediție a evenimentului „Zilele Recoltei”. Profitând de vremea frumoasă de toamnă, oamenii au petrecut împreună, au participat la ateliere și au gustat din preparatele tradiționale pregătite de gospodinele comunității. Dincolo de atmosfera de sărbătoare, evenimentul are și un scop caritabil: strângerea de fonduri pentru activitățile Șurii Culturale și pentru pictarea bisericii din Gușterița.

Pe mesele pregătite în curtea Șurii Culturale Gușterița s-au găsit sarmale, lichiu cu varză și ceapă, dulcețuri, gemuri, compoturi și multe alte bunătăți făcute după rețete păstrate din generație în generație. Vizitatorii au putut cumpăra și produse lucrate manual, iar cei mici au avut parte de activități dedicate lor.

„Este o sărbătoare a comunității noastre. În primul rând, e un prilej să ne adunăm și să ne bucurăm împreună. Mă bucur că putem să-i aducem pe oameni laolaltă și să petrecem câteva momente împreună. Gușterița a livrat, de sute de ani, în Piața Sibiului fructe și legume din grădinile oamenilor de aici, iar evenimentul este și o ocazie de a ne bucura de roadele pământului”, a spus preotul Alexandru Ioniță, parohul comunității din Gușterița.

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▶ Vezi pagina acestui video: Lichiu ca la bunica, must și voie bună la Gușterița. Zilele Recoltei au strâns comunitatea la Șura Culturală — VIDEO

Banii strânși susțin activitățile pentru copii și pictura bisericii

O parte importantă din fondurile adunate în cadrul evenimentului va merge către programul de after-school organizat la Șura Culturală. În fiecare zi, aproximativ 25 de copii din zonă primesc aici o masă caldă și participă la activități educative.

„Marele efort pe care îl facem aici este să ținem în viață programul de after-school pentru copiii din zonă. Plătim un salariu, gătim în fiecare zi și hrănim 25 de copii. Acesta este unul dintre scopurile principale ale Zilelor Recoltei. Dar nu este singurul. Ne dorim să ne bucurăm împreună de roadele pământului și de evenimentele pe care le organizăm aici”, a explicat preotul Alexandru Ioniță.

Pentru copiii care vin la Șură, locul a devenit parte din viața lor. Unii participă la activități de mai mulți ani, iar cei mai mici le calcă acum pe urme. „Noi ne străduim să le placă, să se simtă bine și să le fie de folos”, a mai spus preotul.

Pe lângă susținerea activităților pentru copii, banii strânși ajută și la continuarea picturii bisericii din Gușterița, un proiect important pentru comunitate.

Gospodinele din Gușterița au pregătit lichiu după rețetele bunicilor

Printre preparatele care au atras vizitatorii s-a numărat lichiu cu varză și ceapă, făcut după rețete tradiționale din Ardeal. Gospodinele au pregătit aluatul, au adăugat umplutura, iar la final au uns lichiurile cu un amestec de smântână și ou, înainte de a le pune la cuptor.

„Pregătim lichiu cu varză și lichiu cu ceapă. Deasupra punem smântână cu ou, exact cum făcea bunica acasă. Sunt produse tradiționale din zona noastră, din Ardeal. Le facem cu drag și ne dorim să lăsăm această moștenire copiilor, să învețe și ei să le pregătească”, a povestit Mariana, în timp ce ungea preparatele înainte de coacere.

Pentru gospodine, Zilele Recoltei înseamnă și ocazia de a păstra tradițiile, dar și de a contribui la proiectele comunității. „Ne dorim să se adune cât mai multă lume, oamenii să poată cumpăra produse tradiționale și să strângem bani pentru pictura bisericii. Important este să fim uniți și să facem împreună cât putem”, a mai spus aceasta.

De la obiecte handmade la săpunuri și cosmetice naturale

La eveniment au fost prezente și femei din comunitate care au adus produse realizate manual. Maria a pregătit pentru vânzare obiecte lucrate prin tehnici precum macrameul, dar și borcane cu dulceață, gem și compot, pregătite de gospodinele din Gușterița.

O altă participantă, Iulia, a venit cu produse cosmetice naturale, realizate din plante și ingrediente provenite din propria grădină. Pe masa ei s-au găsit săpunuri cu plante și uleiuri esențiale, lumânări din ceară de albine, săruri de baie și alte produse parfumate.

„Vin aici de câțiva ani pentru energia și emoția comunității, pentru bucuria de a fi împreună. O parte din banii obținuți din vânzarea produselor pe care le creez ajunge ca donație pentru susținerea Șurii Culturale. Folosim plante, fructe și legume pe care le cultivăm noi”, a explicat Iulia.

Copiii au învățat cum se face mustul

Atmosfera de sărbătoare a fost completată de ateliere pentru cei mici. Sâmbătă după-amiază, copiii înscriși la atelierul de făcut must au strâns struguri și au descoperit cum se obține mustul, chiar sub îndrumarea preotului Alexandru Ioniță.

Programul Zilelor Recoltei a început încă de vineri, cu un atelier de pregătit sarmale, și a continuat sâmbătă cu activități dedicate tradițiilor și meșteșugurilor. Ziua a fost gândită ca o întâlnire a comunității, în care copiii și adulții să se bucure de activități, mâncare tradițională și timp petrecut împreună.

Ce îi așteaptă pe sibieni duminică, la Șura Culturală Gușterița

Evenimentele continuă duminică, 4 octombrie. Programul începe cu liturghia duminicală, iar comunitatea va sărbători și hramul bisericii, dedicat părintelui Dumitru Stăniloae. După slujbă, de la ora 15:00, este programată o masă comună, cu gulaș și prăjituri oferite cu sprijinul unei echipe de tineri și al fabricii IFM.

De la ora 16:00, vizitatorii vor putea vedea expoziția de fotografie „Atlasul Frumuseții”, realizată de Mihaela Noroc, care va fi prezentă la eveniment și îi va fotografia pe cei care își doresc acest lucru. Programul continuă cu un concert susținut de trupa Moongroove, de la ora 18:00.

Pe parcursul zilei, cei care ajung la Șura Culturală vor putea găsi preparate tradiționale, sarmale, gulaș și prăjituri.

Prin Zilele Recoltei, comunitatea din Gușterița își propune să păstreze tradițiile locale, să ofere copiilor un loc în care să învețe și să se dezvolte și să strângă fondurile necesare pentru proiectele importante ale parohiei. Printre acestea se numără pictarea bisericii: după finalizarea lucrărilor din altar, urmează pictarea cupolei și, ulterior, a întregului interior. Parohia le cere sprijinul sibienilor pentru continuarea acestui proiect.

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