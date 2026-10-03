Pe scurt: Parcul Cetății intră într-o nouă etapă de modernizare, cu lucrări de irigații și măsuri speciale pentru protejarea patrimoniului arheologic.

Modernizarea Parcului Cetății din Sibiu, parte a proiectului „Art Parc Cetății”, continuă cu noi intervenții pe șantier, potrivit Primăriei Municipiului Sibiu. În această etapă, se realizează săpături pentru instalațiile de irigare și se pichetează aspersoarele pe aleea dinspre Bulevardul Corneliu Coposu. De asemenea, a fost finalizată umplerea șanțurilor aferente cablajelor.

Pe toată perioada lucrărilor de săpătură, constructorul are obligația de a efectua măsurători și cercetări privind componenta arheologică a zonei. Un arheolog atestat este prezent permanent pe șantier pentru a supraveghea aceste operațiuni, având în vedere importanța istorică a amplasamentului.

Particularitățile terenului, cu zone înclinate și spații înguste, impun folosirea utilajelor de dimensiuni reduse pentru săpături. În acele zone unde utilajele nu pot avea acces sau unde utilizarea lor ar putea afecta construcțiile existente, lucrările sunt efectuate manual.

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Modernizarea Parcului Cetății face parte dintr-un proiect mai amplu de reamenajare a spațiilor verzi din Sibiu. Detalii despre stadiul lucrărilor și imagini recente pot fi consultate și în articolul Cum decurg lucrările în Parcul Cetății: noile alei prind contur / foto.