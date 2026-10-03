Măgura Cisnădie a izbutit sâmbătă primul succes din actualul sezon al Diviziei A, 30-23 cu CNOPT Bistrița.

După două înfrângeri consecutive, Măgura a câștigat sâmbătă, la Cisnădie, în meciul cu CNOPT Bistrița, centrul de excelență al Federației de Handbal.

Conform regulamentului Diviziei A, punctele contra lui CNOPT Bistrița se anulează la finalul sezonului regulat.

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În sala ”Măgura”, cele două echipe au mers cap la cap până în minutul 23, când tabela arăta 10-10. Până la pauză, însă, sibiencele s-au distanțat: 13-10.

Repriza secundă a fost la discreția echipei pregătite de Alexandru Weber, care s-a impus la final cu 30-23.

Cu 2 puncte din 3 jocuri, Măgura este pe locul 6 în Seria C a Diviziei A. Primele două clasate și cele mai bune 2 locuri 3 din cele trei serii vor intra ulterior în Play-off.

MĂGURA: Albu, Ilie – Tâmplaru 10, Gherghe 8, Postolache 5, Poplăcean 2, Tomescu 1, Ghinea 1, Cioroianu 1, Micu 1, Brumaru 1, Al. Dina, Iliuț.