UPDATE, ora 08:01: Incendiul a izbucnit în urma unui scurtcircuit produs la compartimentul motor al mașinii, confirmă ISU Sibiu. „În urma incendiului a ars compartimentul motor și a fost afectată partea din față a autoturismului.”
„Nu au fost înregistrate victime”, precizează ISU Sibiu.
ȘTIRE INIȚIALĂ
Pompierii sibieni intervin, sâmbătă dimineață, pe strada Valea Aurie, la intersecția cu strada Sibiel din municipiul Sibiu, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la compartimentul motor al unui autoturism.
La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere și un echipaj SMURD.
„Pompierii sibieni intervin pe strada Valea Aurie, colț cu strada Sibiel din municipiul Sibiu, pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la compartimentul motor al unui autoturism. La fața locului sunt mobilizate o autospecială de stingere și un echipaj SMURD. Intervenția este în dinamică”, a transmis ISU Sibiu.
Deocamdată nu au fost anunțate victime.
Revenim cu detalii!
Ultima oră
- Încep lucrările de asfaltare pe bulevardul Vasile Milea: traficul va fi deviat pe timpul nopții acum 2 ore
- Lucrările avansează în Parcul Cetății: un arheolog supraveghează permanent șantierul acum 2 ore
- Decizii contra cronometru la Spitalul Județean Sibiu: „Nu așteptăm să avem toate analizele pentru a acționa” acum 2 ore
- Primele ninsori au acoperit crestele Făgărașului: peisaje de iarnă surprinse în zona Sibiului acum 3 ore
- Aer încărcat cu pulberi după incendiul devastator de lângă Sibiu: valorile, aproape de limita maximă admisă acum 3 ore