ACS Mediaș 2022 a câștigat sâmbătă la Săcele, scor 4-3 cu CSM, în etapa a 7-a a Ligii 3.

A curs cu goluri în meciul Săcele-Mediaș 3-4, iar echipa lui Cosmin Vâtcă a reușit a treia victorie consecutivă în campionat.

Gazdele au deschis scorul rapid, în minutul 3, prin Negoiță. Llullaku a egalat imediat, în minutul 5. Mediașul s-a desprins pe final de repriză, după reușitele lui Ed. Neagu (minutul 38) și A. Streinu (minutul 44). Echipa de pe malul Târnavei Mari condus astfel la pauză cu 3-1.

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Mediașul a făcut 4-1 în minutul 73, când a macat Pajco. Pe final, medieșenii au rămas în inferioritate după accidentarea unui jucător.

Săcele a revenit în meci pe final, reușind două goluri, prin Mircescu (minutul 85 și 88).

S-a terminat 4-3 pentru Mediaș, care are 14 puncte din 7 etape și a urcat pe locul 5 în serie, la doar 1 punct de zona de play-off.

”Ne-am relaxat pe final și era să ne coste, am impresia că le place să ne chinuie, este al nu știu câtelea meci când jucăm doar o parte din meci.vem jucători de valoare, dar treuie s muncim, să schimbăm atitudinea, astfel nu putem duce așa tot campionatul” a spus la antrenorul Cosmin Vâtcă.