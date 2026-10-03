Pe scurt: Constructorii avansează rapid pe A13 Sibiu–Făgăraș, iar două tronsoane centrale ar putea fi gata cu un an înainte de termen. Proiectul va facilita accesul spre Transfăgărășan și zonele turistice din Făgăraș.

Mai mult de jumătate din cei 68 de kilometri ai viitoarei autostrăzi A13 Sibiu–Făgăraș ar putea fi deschiși circulației în 2027, potrivit Adevarul. La doi ani de la începerea lucrărilor, progresul pe două dintre cele patru tronsoane a depășit 50 la sută, ceea ce alimentează optimismul privind o inaugurare parțială înainte de termenul oficial din 2028.

Autostrada A13, cu o lungime totală de 68 de kilometri, a intrat în șantier între 2024 și 2025, iar Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) estimează finalizarea completă în 2028. Traseul urmează Valea Oltului, aproape paralel cu DN1 Sibiu–Brașov, unul dintre cele mai aglomerate drumuri naționale din țară. Ruta traversează o zonă de depresiune, cu teren plat, mărginită de colinele Transilvaniei și versanții nordici ai Făgărașului, cu excepția unor porțiuni mai dificile în zona Boița, unde se construiește nodul rutier ce va conecta A13 cu Autostrada Sibiu–Pitești și DN7.

Pe traseu, autostrada străbate numeroase văi și râuri, printre care Oltul, Cibinul și Avrigul, și trece prin apropierea localităților Tălmaciu, Avrig, Boița, Turnu Roșu, Racovița, Porumbacu de Jos, Cârța, Arpașu de Jos (județul Sibiu), precum și Făgăraș, Ucea, Viștea, Drăguș, Voila, Beclean, Recea, Mândra (județul Brașov).

Asociația Pro Infrastructură, care monitorizează marile proiecte de infrastructură, a precizat că, deși traseul este în mare parte pe câmpie, complexitatea lucrărilor este ridicată din cauza numeroaselor structuri care traversează cursuri de apă și drumuri locale, precum și a podurilor și viaductelor de mari dimensiuni. Cinci dintre acestea sunt poduri în arc cu deschideri foarte mari.

Dificultatea mai redusă a traseului, comparativ cu alte șantiere montane, și faptul că toate cele patru segmente sunt construite de aceeași companie, Makyol, au dus la estimări optimiste privind finalizarea. Pe tronsoanele 2 și 3, care leagă Avrig (Sibiu) de Sâmbăta de Jos (Brașov), progresul fizic a depășit 50 la sută. Asociația Pro Infrastructură estimează că, într-un scenariu optimist, aproximativ 37,5 kilometri între Avrig și Sâmbăta de Jos ar putea fi inaugurați la sfârșitul anului 2027.

Contractele pentru construcția autostrăzii au fost semnate în 2023, cu o valoare totală de 6,62 miliarde de lei fără TVA, iar ordinele de începere a lucrărilor au fost emise între octombrie 2023 și ianuarie 2024. Primele autorizații de construcție au fost emise în noiembrie 2024, iar cea mai recentă în iunie 2026, ceea ce a împins termenele contractuale de finalizare în 2028.

Stadiul lucrărilor pe fiecare tronson este următorul:

Tronsonul 1 (Boița – Avrig) , 14,25 km: stadiu fizic de 23,54%. Se lucrează la terasamente, gabioane și structuri, inclusiv la nodul rutier Boița.

, 14,25 km: stadiu fizic de 23,54%. Se lucrează la terasamente, gabioane și structuri, inclusiv la nodul rutier Boița. Tronsonul 2 (Avrig – Arpașu de Jos) , 19,92 km: stadiu fizic de 50,15%. Se execută umpluturi, fundații din balast, cofrarea și betonarea elevațiilor, ziduri de sprijin și montarea țevilor de drenaj.

, 19,92 km: stadiu fizic de 50,15%. Se execută umpluturi, fundații din balast, cofrarea și betonarea elevațiilor, ziduri de sprijin și montarea țevilor de drenaj. Tronsonul 3 (Arpașu de Jos – Sâmbăta de Sus) , 17,61 km: cel mai avansat, cu 51,09%. Se lucrează la terasamente, structura rutieră și așternerea stratului de bază din asfalt. Include 34 de structuri, dintre care trei poduri în arc cu lungimi între 160 și 200 de metri.

, 17,61 km: cel mai avansat, cu 51,09%. Se lucrează la terasamente, structura rutieră și așternerea stratului de bază din asfalt. Include 34 de structuri, dintre care trei poduri în arc cu lungimi între 160 și 200 de metri. Tronsonul 4 (Sâmbăta de Sus – Făgăraș), 16,27 km: stadiu fizic de 36,26%. Include un drum de legătură cu DN1 (5,65 km), 26 de poduri și podețe, două poduri în arc de 164 de metri și nodul rutier Ileni.

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a subliniat importanța strategică a acestei autostrăzi, care va asigura o conexiune directă între Sibiu și Făgăraș și va facilita legătura cu autostrada Sibiu–Pitești.

Deschiderea celor două tronsoane centrale va permite accesul mai rapid spre destinații turistice precum Valea Avrigului, Valea Bâlii – Transfăgărășan și Valea Sâmbetei, cu Mănăstirea Brâncoveanu. Valea Avrigului s-a dezvoltat ca zonă de agrement, cu pensiuni și trasee montane spre Lacul Avrig, iar Transfăgărășanul și zona Bâlea atrag turiști prin peisajele spectaculoase și altitudinile de peste 2.000 de metri. Mănăstirea Brâncoveanu, ridicată la sfârșitul secolului al XVII-lea, rămâne un punct de atracție pentru pelerini și iubitorii de drumeții.

Proiectul A13 Sibiu–Făgăraș este urmărit îndeaproape de Asociația Pro Infrastructură și CNAIR, iar evoluția rapidă a lucrărilor pe tronsoanele centrale susține speranțele pentru o inaugurare parțială în 2027. Pentru detalii suplimentare despre stadiul lucrărilor, vezi și Autostrada Sibiu–Făgăraș, văzută din avion: când ar putea fi deschiși primii 37 de kilometri.