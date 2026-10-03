FC Agnita a făcut primul pas greșit în actualul sezon al Superligii Sibiu, 0-0 pe teren propriu cu ACS Bradu Dinamic.

Derby-ul rundei a V-a a Superligii Sibiu, FC Agnita – ACS Bradu s-a terminat nedecis, scor 0-0. Campioana sezonului trecut, Agnita pierde astfel primele puncte din acest sezon, dar rămâne în continuare neînvinsă.

Echipa pregătită de Dumitru Solomon are în continuare trei puncte avans față de urmăritoarele Rășinari și Bradu.

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ACS Păltiniș Rășinari a risipit două puncte mari, 0-0 acasă cu FC Tălmaciu, ultima clasată. A fost surpriza etapei, Tălmaciu reușind astfel primul punct din acest sezon, chiar pe terenul unei pretendente la titlul județean.

FC Avrig a câștigat detașat, 5-1 cu Interstar Sibiu.

Sâmbătă seara este programul ultimul duel al etapei, Alma Sibiu – Orășenesc Copșa Mică.