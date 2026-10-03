S&P Global Ratings a menținut vineri seară, 2 octombrie, ratingul României la BBB-/A-3, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor. Perspectiva rămâne negativă, ceea ce înseamnă că riscul unei retrogradări continuă să existe.

Potrivit Mediafax, agenția a luat în calcul continuarea ajustării bugetare în 2026 și progresele în accesarea fondurilor europene, în pofida incertitudinilor politice.

S&P atrage însă atenția asupra vulnerabilităților finanțelor publice și asupra nevoii unui guvern care să poată aplica politici coerente. România rămâne expusă dobânzilor ridicate și schimbărilor de încredere ale investitorilor.

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Ce înseamnă păstrarea calificativului BBB-

Calificativul BBB- este cel mai scăzut din categoria „investment grade”, recomandată investițiilor. O coborâre cu o treaptă ar plasa România în categoria speculativă, cunoscută drept „junk”.

O asemenea retrogradare ar putea îngreuna accesul statului la finanțare și ar putea majora costurile împrumuturilor. Unii investitori instituționali au reguli care limitează cumpărarea obligațiunilor din categoria speculativă.

Menținerea ratingului păstrează România în categoria recomandată investițiilor, dar perspectiva negativă arată că agenția vede în continuare riscuri.

Nazare cere continuarea reducerii deficitului

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis că decizia nu trebuie să ducă la relaxarea eforturilor de redresare.

„Cumpăna nu a trecut complet și nu trebuie să tratăm menținerea ratingului ca pe un motiv de relaxare”, a scris Nazare, într-o postare pe Facebook, potrivit Adevărul.

Ministrul a indicat drept obiective reducerea sustenabilă a deficitului sub 3% din PIB, stabilizarea datoriei publice și păstrarea capacității statului de a finanța investițiile.