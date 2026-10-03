Trei companii din județul Sibiu au proiecte selectate pentru modernizarea unităților din industria alimentară, cu o valoare eligibilă cumulată de 12,6 milioane de euro. Scandia Food se află printre beneficiari și pregătește creșterea capacității de producție.

Potrivit Ziarului Financiar, cele trei firme sunt Finest Artisan Pastry, Grewe și Scandia Food. Prin valoarea proiectelor, Sibiul ocupă primul loc între județe în această rundă de finanțare.

Urmează Harghita, cu 6,5 milioane de euro, și Caraș-Severin, cu un proiect al companiei Pangram de 5,4 milioane de euro.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

48 de proiecte selectate la nivel național

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a selectat 48 de proiecte prin intervenția DR-23, în componenta de modernizare. Valoarea eligibilă totală este de 60,9 milioane de euro, iar sprijinul nerambursabil însumează 33,8 milioane de euro.

Din granturi, aproximativ 28,7 milioane de euro provin din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

Valoarea eligibilă include cheltuielile care pot primi cofinanțare, astfel că investițiile totale pot depăși sumele prezentate.

Citește și: Scandia Sibiu a cumpărat un producător de mezeluri din Alba Iulia