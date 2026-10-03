Pe scurt: Strada Poștei devine scena principală a sărbătorii OAR25, cu activități pentru toate vârstele, tururi ghidate și dezbateri despre viitorul orașului.

Ordinul Arhitecților din România (OAR) aniversează 25 de ani de activitate, iar la Sibiu, evenimentele dedicate acestui moment vor avea loc între 5 și 11 octombrie, pe strada Poștei. Potrivit comunicatului transmis de OAR, Filiala Teritorială Sibiu-Vâlcea organizează o serie de activități menite să aducă arhitectura mai aproape de comunitate și să pună în valoare patrimoniul local.

Programul OAR25 la Sibiu aduce expoziții, ateliere și tururi ghidate pe strada Poștei

Evenimentul „OAR 25 | Livrăm arhitectură pe strada Poștei” este organizat în parteneriat cu Extensia Universitară Sibiu a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”. Programul include expoziții în spațiul public, ateliere pentru copii și tineri, tururi ghidate ale unor clădiri cu valoare arhitecturală și istorică, dezbateri profesionale și activități pentru publicul larg.

Seria de evenimente debutează luni, 5 octombrie, la ora 16:30, la Casa cu Frescă de pe strada Mitropoliei nr. 17, cu o conferință de presă și vernisajul expoziției „OAR 25 | Livrăm arhitectură pe strada Poștei”. Expoziția va putea fi vizitată între 5 și 11 octombrie pe străzile Poștei și Mitropoliei, în zona Palatului Poștei.

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Pe 9 octombrie, copiii de gimnaziu pot participa la atelierul „Puzzle pe strada Poștei”, de tip treasure hunt, la orele 10:00 și 12:00, iar liceenii sunt invitați la atelierul „Arhitect pentru o zi. Între nou și vechi”, la orele 14:00 și 16:00. Participarea la ateliere este liberă, pe bază de înscriere.

Tot pe 9 și 10 octombrie, între orele 10:00 și 18:00, strada Poștei găzduiește o instalație de mobilier urban modular construit de studenți ai Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” și de elevi ai școlilor din Sibiu. În același interval, publicul poate vizita standuri tematice, poate expedia cărți poștale, imprima machete 3D sau participa la un quiz Kahoot! De asemenea, vor fi prezente un bookshop tematic și un stand cu obiecte personalizate.

Sâmbătă, 10 octombrie, la orele 11:00 și 13:00, istoricul Răzvan Pop va ghida două tururi care includ Palatul Poștei, Banca Națională a României și Casa cu Frescă. Tururile durează aproximativ 90 de minute, iar participarea este liberă.

Dezbateri despre oraș și petrecere stradală pentru comunitate

Tot pe 10 octombrie, la ora 16:00, pe strada Poștei va avea loc o dezbatere publică sub titlul „Agora FOR SIBIU: Străzi pietonale. Cum redăm orașul oamenilor?”, urmată la ora 18:00 de o petrecere stradală cu DJ Set – Hipodrome Selectors și bar Cocktail Philosophy.

Evenimentele OAR25+ sunt organizate simultan în toată țara, prin cele 22 de filiale teritoriale ale OAR, cu scopul de a crea contexte de întâlnire între arhitecți, locuitori, administrație, mediul academic, organizații profesionale și societatea civilă. La Sibiu, accentul cade pe readucerea în atenția comunității a străzii Poștei și a patrimoniului său cultural și arhitectural.

OAR, 25 de ani de activitate și implicare în comunitate

Ordinul Arhitecților din România a fost înființat în 2001, prin Legea 184, ca organizație profesională de interes public, cu rolul de a reglementa profesia și de a veghea la calitatea produsului de arhitectură. OAR acordă dreptul de semnătură practicienilor, garantând astfel responsabilitatea profesională, deontologică și legală a arhitecților pentru proiectele realizate.

„Acești 25 de ani înseamnă pentru generația noastră o dublă responsabilitate: față de arhitecții cu viziune care au construit Ordinul, comunitatea profesională actuală, mecanismele, infrastructura și standardele la care vrem să profesăm, dar mai ales față de potențialul arhitecturii de a produce bine în societate, beneficiarul final al misiunii noastre într-o lume în schimbare accelerată”, a declarat Ștefan Bâlici, Președintele Ordinului Arhitecților din România.

Filiala Teritorială Sibiu-Vâlcea a OAR are 256 de membri activi și s-a implicat în promovarea patrimoniului construit, eficientizarea procesului de autorizare a lucrărilor de construcție, organizarea de evenimente profesionale și dezvoltarea centrelor de arhitectură și cultură urbană la nivel local. Printre proiectele filialei se numără Bienala de Arhitectură [arhitectura.6], agorele „FOR Sibiu” și „FOR Vâlcea”, întâlnirile „ArhitecTonic” și serile „ArhiJoi”.

„OAR Sibiu-Vâlcea – 25 ani de existență și consolidare a profesiei, perioadă de evoluție continuă, cu totală dedicare în realizarea misiunilor sale. O evoluție firească a unui organism tânăr, caracterizată de suișuri și coborâșuri, cu vulnerabilitățile și energia specifice vârstei, dovedind sănătate și consistență. Maturizare și implicare activă în viața comunității pentru care lucrează”, a transmis Ioan Brad, președintele filialei Sibiu-Vâlcea.

Ordinul Arhitecților din România continuă să promoveze calitatea mediului construit și să susțină implicarea arhitecților în viața comunității, marcând 25 de ani de activitate prin evenimente dedicate publicului larg și profesioniștilor din domeniu.