Salvamontiștii sibieni intervin sâmbătă, simultan, în trei misiuni de salvare, în zone diferite ale județului Sibiu. Echipele acționează în Munții Făgăraș, în zona Bâlea și la Cabana Negoiu, dar și pe traseul Cisnădie – Măgura.

În zona Bâlea, un tânăr de 35 de ani, din București, a rămas blocat într-o zonă expusă deasupra Căldării Bâlea. Potrivit Salvamont Sibiu, acesta nu era echipat corespunzător pentru condițiile montane. Pentru recuperarea lui intervine echipa de prim răspuns de la Bâlea Lac, care încearcă să îl aducă într-o zonă sigură.

O altă echipă Salvamont intervine pe traseul Cisnădie – Măgura, unde o femeie de 30 de ani, din județul Alba, a suferit o fractură la un membru superior după ce a căzut cu bicicleta. Salvatorii îi acordă primul ajutor și pregătesc evacuarea acesteia. În sprijinul echipei sibiene intervine și Serviciul Public Local Salvamont Cisnădie.

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▶ Vezi pagina acestui video: Turist blocat deasupra Căldării Bâlea și două persoane rănite: 3 misiuni simultane pentru Salvamont Sibiu — VIDEO

Cea de-a treia misiune se desfășoară în zona Cabanei Negoiu, în Munții Făgăraș. Peste opt salvatori montani intervin pentru acordarea primului ajutor și evacuarea unei persoane care a căzut și a suferit leziuni la nivelul capului, mâinii și gleznei. Victima nu se poate deplasa singură.

În toate cele trei cazuri, salvatorii montani evaluează victimele, acordă primul ajutor și acționează pentru evacuarea lor în condiții de siguranță.

Salvamont Sibiu le recomandă turiștilor să țină cont de condițiile din teren și de traseul ales și să fie echipați corespunzător sezonului. În zonele montane expuse, o echipare neadecvată poate transforma rapid o drumeție într-o situație de urgență.

Pentru situații de urgență, turiștii pot apela numărul 112 sau Dispeceratul Național Salvamont – 0SALVAMONT (0728 666 666).