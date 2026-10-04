Intervenție în desfășurare în Munții Făgăraș, după ce un bărbat a căzut aproximativ 40 de metri într-o zonă expusă, în apropierea locului cunoscut sub denumirea „La 3 Pași de Moarte”.

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Potrivit reprezentanților Salvamont, victima este stabilă. Medicul și asistentul medical din echipajul elicopterului au fost inserați la locul accidentului.

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În acest moment, salvatorii pregătesc extragerea victimei prin troliere, urmând ca aceasta să fie transportată la Bâlea Lac, unde îi vor fi efectuate mai multe investigații medicale.

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▶ Vezi pagina acestui video: Salvamontiștii pregătesc extragerea victimei prin troliere în Munții Făgăraș

Știre inițială

Potrivit primelor informații, accidentul a avut loc într-o zonă dificil accesibilă, iar în acest moment starea victimei nu este cunoscută.

La fața locului intervine echipa Salvamont Sibiu de la Bâlea Lac, care acționează pentru acordarea primului ajutor și recuperarea bărbatului.

Pentru eficientizarea intervenției și pentru a permite accesul cât mai rapid la victimă, salvatorii au solicitat sprijinul elicopterului SMURD Brașov. Aeronava urmează să fie utilizată pentru inserția unui salvator montan prin troliere în zona accidentului.

Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului.