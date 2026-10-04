Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs luni după-amiază, pe DJ 106 B, între localitățile Ocna Sibiului și Mândra. Trei persoane au fost asistate medical, iar două dintre acestea au fost transportate la spital.

La fața locului au intervenit două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, unul cu medic și unul cu asistent medical, precum și polițiștii rutieri.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 106 B, având direcția de deplasare Mândra – Ocna Sibiului, un bărbat în vârstă de 58 de ani, domiciliat în localitatea Păuca, din cauze care urmează a fi stabilite, ar fi pătruns pe contrasens și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de către un tânăr în vârstă de 19 ani, din localitatea Șura Mică. Conducătorul auto în vârstă de 58 de ani, precum și o pasageră din autoturismul condus de acesta, respectiv o femeie în vârstă de 52 de ani, domiciliată în localitatea Păuca, au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii evenimentului rutier și dispunerii măsurilor legale. Traficul rutier se desfășoară îngreunat”, a transmis IPJ Sibiu.

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Echipajele SAJ Sibiu au acordat îngrijiri medicale unei femei de 52 de ani, care a suferit un traumatism de bazin și un traumatism abdominal, unui bărbat de 58 de ani, cu traumatism de coloană vertebrală, și unui tânăr de 19 ani, cu traumatism toracic, respectiv leziune de centură de siguranță.

Femeia și bărbatul de 58 de ani au fost transportați la UPU Sibiu, iar tânărul de 19 ani a refuzat transportul la spital, potrivit SAJ Sibiu.

Revenim cu detalii!