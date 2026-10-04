Alertă în localitatea Porumbacu de Sus, după ce, în urmă cu puțin timp, a fost semnalată prezența unei ursoaice însoțită de trei pui.

Sesizarea a fost făcută prin numărul unic pentru apeluri de urgență 112, iar autoritățile au fost mobilizate pentru gestionarea situației.

La fața locului se deplasează un echipaj SMURD, care va asigura măsurile ce intră în competența sa.

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Totodată, pentru avertizarea populației, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert către locuitorii din zonă, cu privire la prezența animalelor sălbatice.

„În urmă cu puțin timp, pe numărul unic pentru apeluri de urgență 112, a fost semnalată prezența unei ursoaice cu trei pui în localitatea Porumbacu de Sus. La fața locului se deplasează un echipaj SMURD pentru a asigura măsurile din competență. De asemenea, a fost transmis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă cu privire la prezența animalului”, a transmis locotenent Andreea Ștefan, purtător de cuvânt al ISU Sibiu.

Autoritățile le recomandă localnicilor să evite zona în care a fost semnalată ursoaica și să nu se apropie de animalele sălbatice.