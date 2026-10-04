Pe scurt: Bursele de merit, sociale și tehnologice pentru elevi vor fi virate pe 20 noiembrie, cu posibilitatea unor schimbări privind plata în vacanțe.

Elevii din România urmează să primească primele burse din anul școlar 2026-2027 pe 20 noiembrie, potrivit metodologiei oficiale de acordare. Plata va acoperi lunile septembrie și octombrie și include bursele de merit, sociale și tehnologice, conform criteriilor stabilite de Ministerul Educației.

Potrivit Libertatea, școlile trebuie să transmită inspectoratelor școlare listele beneficiarilor și sumele necesare până la 20 octombrie. Inspectoratele școlare județene (ISJ) vor centraliza datele și le vor trimite Ministerului Educației și Cercetării cel târziu până la 25 octombrie.

Conform metodologiei, bursele pentru elevi se plătesc lunar, în data de 20 a fiecărei luni, pentru luna precedentă. Dacă această dată cade într-o zi nelucrătoare, plata se va face în ultima zi lucrătoare anterioară, așa cum prevede art. 26 alin. (7) din regulament. Sumele pot fi virate fie prin transfer bancar, fie în numerar, iar școlile nu pot impune elevilor deschiderea de conturi la o anumită bancă, conform art. 24 din metodologie.

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Calendarul și procedura pentru plata burselor în anul școlar 2026-2027

Pentru anul școlar 2026-2027, cuantumul minim al burselor este stabilit în metodologia oficială, iar plata se face pe baza listelor transmise de școli. Unitățile de învățământ particulare și confesionale trebuie să trimită datele necesare pentru plata burselor atât la ISJ/ISMB, cât și la autoritățile locale din raza lor, tot până la 20 octombrie. Articolul 27 alin. (1) din metodologie prevede că aceste unități transmit anual sumele estimate pentru plata burselor și numărul de beneficiari pe categorii de burse.

Un subiect aflat în dezbatere este acordarea burselor tehnologice pentru elevii din învățământul dual, după integrarea acestora în liceele tehnologice. Legea învățământului preuniversitar prevede că bursele tehnologice sunt destinate exclusiv elevilor din învățământul profesional. Recent, Senatul a votat extinderea burselor și către elevii din învățământul tehnologic dual, iar proiectul de lege se află la Camera Deputaților, for decizional.

Până acum, elevii nu au primit bursele de merit și sociale integral în timpul vacanțelor, deoarece sumele erau calculate în funcție de numărul de zile de școală din fiecare lună. O propunere legislativă aflată în dezbatere la Camera Deputaților ar putea aduce o schimbare importantă: în anul școlar 2026-2027, bursele de merit și cele tehnologice ar putea fi acordate lunar, fără reduceri în timpul vacanțelor.

Metodologia stabilește termene clare pentru toți actorii implicați, pentru a asigura plata la timp a burselor. Elevii interesați de alte tipuri de burse pot consulta și programul Burse de 3.000 de lei pentru elevii din Țara Făgărașului, la care pot participa și sibieni.