Cabana Podragu, una dintre cele mai cunoscute cabane din Munții Făgăraș, se pregătește să încheie sezonul turistic din acest an. Administratorii au anunțat că unitatea se va închide începând cu 15 octombrie 2026.

Cabana Podragu se pregătește să încheie sezonul turistic din acest an. „Dragi iubitori ai muntelui, vă informăm că Cabana Podragu se va închide în data de 15.10.2026. Ne vom revedea începând cu 01.07.2027!”, au transmis reprezentanții cabanei.

Situată la 2.136 de metri altitudine, Cabana Podragu este un important punct de popas pentru turiștii care străbat traseele din Munții Făgăraș. Odată cu venirea sezonului rece și a condițiilor dificile de la altitudine, accesul și drumețiile în această zonă devin mai dificile și necesită o pregătire corespunzătoare.

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Administratorii le-au mulțumit turiștilor pentru vizitele din acest sezon și le-au transmis să se bucure în continuare de munte, dar cu atenție și în siguranță.

Cabana Podragu își va redeschide porțile pentru turiști la 1 iulie 2027.