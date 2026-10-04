Pe scurt: Află de la un cardiolog din Sibiu când palpitațiile pot fi periculoase, ce înseamnă hipertensiunea și cum să-ți controlezi colesterolul.

Dr. Lazăr Leontin Florin, medic specialist cardiologie în cadrul Secției Clinice Cardiologie I de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, a răspuns la cinci întrebări esențiale despre sănătatea inimii, într-o postare publicată pe pagina oficială a spitalului. Potrivit Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, aceste informații sunt utile pentru oricine vrea să prevină sau să gestioneze afecțiuni cardiovasculare.

Palpitațiile pot apărea și la persoane sănătoase, dar uneori ascund probleme serioase

Dr. Lazăr Leontin Florin explică faptul că palpitațiile sunt senzația conștientă a bătăilor inimii și nu indică întotdeauna o boală. Ele pot apărea la persoane sănătoase, în timpul efortului fizic, în perioade de stres sau anxietate, după consumul excesiv de cafea, băuturi energizante, alcool sau în lipsa somnului. Totuși, dacă palpitațiile sunt frecvente, durează mai mult, apar brusc sau sunt însoțite de durere toracică, dificultăți de respirație, amețeli sau pierderea stării de conștiență, este recomandată o evaluare medicală.

Hipertensiunea arterială înseamnă creșterea persistentă a valorilor tensiunii arteriale. Dr. Lazăr subliniază că această afecțiune poate evolua ani de zile fără simptome, timp în care produce leziuni la nivelul vaselor de sânge și al organelor. Netratată, hipertensiunea crește riscul de infarct miocardic, accident vascular cerebral, insuficiență cardiacă și afectare renală. De aceea, măsurarea periodică a tensiunii arteriale este importantă chiar și atunci când nu există simptome.

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Referitor la controlul tensiunii fără medicamente, medicul recomandă activitate fizică regulată, menținerea unei greutăți corporale adecvate, reducerea consumului de sare, alimentație bogată în legume și fructe, renunțarea la fumat, limitarea consumului de alcool și un somn corespunzător. Aceste măsuri pot contribui semnificativ la reducerea tensiunii arteriale, dar nu trebuie să înlocuiască tratamentul prescris de medic.

Mai multe detalii despre semnele de alarmă care impun prezentarea la medic pot fi găsite și în articolul Când trebuie să mergem urgent la medic pentru inimă: semnele de alarmă explicate de un specialist de la Spitalul Județean Sibiu.

Valorile colesterolului trebuie interpretate în funcție de riscul cardiovascular

Dr. Lazăr precizează că nu există o singură valoare „normală” a colesterolului pentru toți. Cel mai important este colesterolul LDL, iar valoarea-țintă depinde de riscul cardiovascular individual. O persoană tânără, fără factori de risc, are o țintă diferită față de cineva care a avut deja un infarct sau are boală cardiovasculară. La pacienții cu risc foarte înalt, recomandările actuale urmăresc valori ale LDL-colesterolului sub 55 mg/dL, împreună cu o reducere importantă față de valoarea inițială. Interpretarea profilului lipidic trebuie făcută în contextul riscului cardiovascular global, nu doar prin raportare la intervalul de referință de pe buletinul de analize.

În ceea ce privește diferența dintre colesterolul „bun” și cel „rău”, medicul explică: LDL-colesterolul este considerat „rău” deoarece concentrațiile crescute favorizează depunerea colesterolului în pereții arterelor și dezvoltarea aterosclerozei, afecțiune care stă la baza majorității infarctelor miocardice și a multor accidente vasculare cerebrale. HDL-colesterolul, denumit „bun”, ajută la transportul colesterolului din țesuturi către ficat. Totuși, în practica medicală actuală accentul este pus pe reducerea LDL-colesterolului, pentru care există dovezi solide că scăderea valorilor reduce riscul de evenimente cardiovasculare.