Pe scurt: Topul companiilor antreprenoriale din construcții este dominat de Arcada Company, Bog'Art, Elsaco și CON-A, cu performanțe financiare notabile. CON-A, din Sibiu, se evidențiază prin proiecte de anvergură și o creștere constantă.

Arcada Company din Galați, unul dintre constructorii implicați în proiectul metroului din Cluj-Napoca, a raportat o cifră de afaceri de 1,6 miliarde de lei în 2025, în creștere cu 18% față de nivelul de 1,4 miliarde de lei din 2024, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor și citate de ZF.ro. Profitul net al companiei a ajuns la 516 milioane de lei, față de 371 milioane de lei în anul anterior. Aceste rezultate au propulsat Arcada Company direct în top 10 jucători din domeniu încă din 2024.

Arcada, Bog’Art și Elsaco marchează creșteri spectaculoase

Arcada Company a făcut parte din asocierea desemnată câștigătoare a licitației pentru execuția lucrărilor de infrastructură la Magistrala I de metrou din Cluj, alături de firme turcești și de Alstom Transport din Franța, într-un proiect cu o valoare de peste 9 miliarde de lei. Printre proiectele de referință ale companiei se numără construcția podului feroviar din Băneasa peste DN1 și reabilitarea segmentului de cale ferată București – Băneasa – Fundulea.

Arcada Company a contribuit și la realizarea căii ferate care leagă Gara de Nord din București de aeroportul Henri Coandă (Otopeni), cel mai mare aeroport din țară, împreună cu ISPCF (deținută tot de Arcada Company), DB Engineering și Consulting GmbH. Valoarea totală a contractului pentru această lucrare a fost de 420 de milioane de lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri de coeziune și bugetul de stat. Compania s-a specializat în reabilitarea căii ferate și construcția de poduri, având în portofoliu reabilitarea podurilor dunărene de la Fetești și Cernavodă, precum și realizarea de poduri metalice pe tronsoane modernizate, cum ar fi Câmpina – Predeal. Arcada este controlată de cinci acționari, Mihai Humă și Spiru Mantu deținând fiecare câte 44% din acțiuni.

Bog’Art, una dintre cele mai mari companii de construcții cu capital autohton, fondată și deținută de Raul Doicescu, a depășit pentru prima dată pragul de 1,1 miliarde de lei cifră de afaceri în 2025, față de 903 milioane de lei în anul precedent. Profitul net al companiei a crescut la 133 milioane de lei, iar numărul de angajați a ajuns la 441. Bog’Art a colaborat cu alte companii, precum Concelex și Construcții Erbașu, pentru extinderea magistralei M4 a metroului din București cu 14 stații noi, de la Gara de Nord la Gara Progresul, dar și pentru construcția spitalului regional din Craiova.

Grupul Elsaco, cu o istorie de peste 30 de ani pe piața locală, a înregistrat creșteri semnificative în 2025. Elsaco Electronic din Botoșani, cea mai mare firmă a grupului, a ajuns la o cifră de afaceri de 933 milioane de lei, față de 438 milioane de lei în 2024, iar profitul net a urcat la 91 milioane de lei, de la 22 milioane de lei. Compania a depășit pragul de 300 de angajați și activează în domenii precum proiecte EPC, distribuția și vânzarea de echipamente de măsură și control, soluții pentru eficiență energetică, software de proces și business, IT&C și smart metering rezidențial. Elsaco Holding, care controlează grupul, este deținută de Iftime Valeriu, Ovidiu Jitaru, Petru Parfenov și Doru Popa.

CON-A Sibiu, exemplu de succes în construcții

CON-A, unul dintre cei mai mari constructori de pe piața locală și liderul antreprenorial din Sibiu, a raportat afaceri de 700 milioane de lei și un profit net de 39 milioane de lei în 2025. Compania face parte din grupul fondat de Mircea Bulboacă și a fost înființată în 1990, fiind una dintre primele firme private din județul Sibiu după 1989. Printre proiectele recente se numără finalizarea noului centru chirurgical cardiovascular din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu-Mureș, o investiție de 150 milioane de euro prin PNRR, construită în doar 500 de zile. Sorin Cristea, directorul general al CON-A, a subliniat la inaugurare că succesul proiectului s-a datorat unui corp ingineresc capabil să găsească soluții inovatoare. Cel mai mare proiect al companiei este fabrica de anvelope Nokian Tyres din Oradea, cu o investiție de 650 milioane de euro. Despre performanțele financiare ale companiei sibiene am scris și în acest articol din arhivă, iar despre implicarea CON-A în proiecte majore, precum stadionul din Oradea, găsiți detalii aici.

Dimex-2000 Company, controlată de Ioan și Neluța Lucreția Scurtu din Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud, a raportat în 2025 o cifră de afaceri de 669 milioane de lei, în creștere față de 615 milioane de lei în 2024, și un profit net de 54 milioane de lei, față de 49 milioane de lei în anul anterior. Compania, specializată în construcția și întreținerea drumurilor și podurilor, construcții civile, instalații, producerea betoanelor industriale și a mixturilor asfaltice, a ajuns la un număr mediu de 326 de angajați, față de 245 în 2024.

Sectorul construcțiilor din România continuă să fie dominat de companii antreprenoriale cu capital autohton, care reușesc să crească și să se impună pe piață prin proiecte majore de infrastructură, spitale și dezvoltări industriale. În același timp, domeniul se confruntă cu provocări precum creșterea insolvențelor, după cum arată și analizele recente privind insolvențele în construcții.