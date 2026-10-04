O femeie în vârstă de 38 de ani, din Miercurea Sibiului, a fost rănită într-un accident rutier produs sâmbătă, 3 octombrie, pe Bulevardul Ferdinand I din Alba Iulia.

Accidentul a avut loc în jurul orei 13:10. Potrivit polițiștilor, un bărbat de 31 de ani, din Alba Iulia, conducea un autoturism pe direcția Alba Iulia – Sebeș și ar fi efectuat un viraj la stânga, de pe banda 1 pe banda 2. În timpul manevrei, mașina sa a intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de o femeie de 32 de ani, din Câlnic, care circula în aceeași direcție.

În urma impactului, femeia de 38 de ani, din Miercurea Sibiului, pasageră în autoturismul condus de femeia din Câlnic, a suferit leziuni. Aceasta a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

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Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul, într-un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.