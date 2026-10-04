Pe scurt: Gigantul sportiv Nike pregătește restructurări majore și schimbă structura regională, pe fondul rezultatelor slabe din China și a scăderii acțiunilor.

Nike a anunțat extinderea programului de restructurare prin noi concedieri și reorganizarea operațiunilor la nivel mondial, în încercarea de a realiza economii de 2,5 miliarde de dolari. Decizia vine după ce compania a estimat o scădere a veniturilor pentru anul fiscal 2027, pe fondul agravării problemelor din China, potrivit HotNews.ro.

Scăderea anticipată de Nike pentru anul fiscal 2027 depășește prognoza analiștilor, care estimau un declin de doar 2%, conform datelor LSEG. În urma anunțului, acțiunile Nike au scăzut cu 8,5% în tranzacțiile post-bursiere. Conducerea companiei nu a stabilit încă numărul posturilor care vor fi eliminate și nici locațiile vizate, urmând ca angajații să fie informați pe parcursul anului 2027.

Programul de restructurare, care urmează altor runde de disponibilizări, va genera economii până în anul fiscal 2031, cele mai multe fiind așteptate în 2029 și 2030. Nike va schimba și structura operațională, trecând de la patru la trei regiuni geografice: Americile, Asia-Pacific și China Extinsă, respectiv Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA). Compania intenționează să deschidă un centru în India pentru a accesa forță de muncă specializată.

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În China, vânzările Nike au scăzut cu 26% în primul trimestru, la curs valutar constant, marcând al nouălea trimestru consecutiv de declin pe această piață. China reprezintă aproximativ 15% din veniturile anuale ale companiei și este a treia piață ca mărime. Directorul general Elliott Hill încearcă de doi ani să relanseze creșterea, concentrându-se pe sporturi precum alergarea și pe reconstruirea relațiilor cu retailerii. Analiștii consideră însă că lipsa produselor noi a dus la intensificarea promoțiilor și reducerilor.

„Divizia noastră Nike Performance nu este încă suficient de mare pentru a compensa presiunile pe care le vedem în Nike Sportswear, brandul Jordan și China Extinsă”, a declarat Hill, adăugând că redresarea acestor segmente „va necesita timp”.

În America de Nord, cea mai mare piață a companiei, vânzările au crescut cu 2% la curs valutar constant, susținute de cererea pentru divizia de performanță sportivă și Cupa Mondială. La nivel global, veniturile Nike au scăzut cu 4% în primul trimestru, ajungând la 11,21 miliarde de dolari, sub estimarea analiștilor de 11,32 miliarde de dolari. Totuși, marja brută a crescut la 42,8% datorită reducerii costurilor de depozitare și logistică.

Anterior, acțiunile Nike au fost afectate și de factori externi, după cum s-a întâmplat în contextul declarațiilor lui Trump care au influențat piața.