Pe scurt: Teologii sibieni au marcat primul hram dedicat Sfântului Dumitru Stăniloae, cu slujbă arhierească și închinare la icoana relicvar, la Capela Facultății de Teologie.

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna” din Sibiu a celebrat primul hram al Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae la capela instituției, duminică, 4 octombrie 2026. Potrivit Mitropoliei Ardealului, evenimentul a avut loc la un an după proclamarea canonizării și alegerea Sfântului Dumitru Stăniloae ca ocrotitor al capelei, marcând o premieră pentru comunitatea academică teologică sibiană.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, alături de decanul Facultății, pr. conf. univ. dr. Constantin Horia Oancea, și cadre didactice universitare. La slujbă au participat atât profesorii, cât și studenții teologi, care au avut ocazia să se închine la icoana relicvar a Sfântului Dumitru Stăniloae, dăruită capelei de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la proclamarea canonizării locale din 4 octombrie 2025, la Mănăstirea Cernica.

Mitropolitul Laurențiu: „Unul dintre cei mai mari teologi ai lumii”

În cuvântul de învățătură, Mitropolitul Laurențiu a subliniat importanța personalității teologice, duhovnicești și academice a Sfântului Dumitru Stăniloae: „Pot spune astăzi că nu ştiu ce cuvinte speciale, deosebite, aş putea aduce ca să-l cinstim pe cel care a fost atât de implicat în viaţa noastră spirituală, duhovnicească şi în viaţa noastră academică de aici, de la Sibiu. A fost – ştie Dumnezeu şi El îl laudă, dar şi pământenii l-au cinstit – unul dintre cei mai mari teologi ai lumii, cel mai mare dogmatist şi noi, teologii, ştim că această disciplină, Teologia Dogmatică, nu este simplă… Trebuie să pătrunzi înlăuntrul ei şi să laşi să se descopere adevărul dumnezeiesc în sufletul tău, să-l trăieşti şi, apoi, ca preot, să-l dai şi altora.”

Ierarhul a evidențiat și rolul Patriarhului Daniel, fost student și ucenic al Sfântului Dumitru Stăniloae, care a oferit capelei icoana relicvar cu o părticică din moaștele sfântului. „A fost o bucurie deosebită când am primit acest dar şi iată acum, astăzi, a rânduit Dumnezeu ca data de prăznuire a Sfântului să coincidă cu o duminică, şi nu o duminică oarecare, ci cu o duminică în care Evanghelia ne îndeamnă să fim milostivi”, a spus Mitropolitul Laurențiu.

Studenții și profesorii, îndemnați să urmeze exemplul Sfântului Dumitru Stăniloae

Înaltpreasfințitul Laurențiu i-a îndemnat pe tinerii teologi să aprofundeze teologia ortodoxă și să trăiască adevărul dumnezeiesc în viața duhovnicească, pastorală și familială, avându-l ca model pe Sfântul Dumitru Stăniloae. „Este o mare bucurie pentru noi că ne putem ruga acum unor mari personalităţi pe care le-am cunoscut şi care au făcut parte din viaţa noastră. Înseamnă că nu trebuie să aşteptăm sute de ani ca să mai avem alţi sfinţi, ci viaţa Bisericii este într-un dinamism continuu şi, dintre noi, Dumnezeu alege la vreme potrivită pe cei pe care să-i pună acolo sus mijlocitori şi modele pentru noi”, a transmis ierarhul.

Studenții teologi s-au închinat la icoana cu fragment din moaștele Sfântului Dumitru Stăniloae, cerând ajutor și ocrotire cerească pentru noul an universitar și îndrumare în pregătirea pentru slujirea la Sfântul Altar. Doi teologi și-au susținut doctoratele la Sibiu în această perioadă, semn al activității academice intense la Facultatea de Teologie.

Viața și opera Sfântului Dumitru Stăniloae, personalitate marcantă a Ortodoxiei

Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae s-a născut la 16 noiembrie 1903 în Vlădeni, județul Brașov, fiind cel mai mic dintre cei cinci copii ai familiei. A urmat liceul la Brașov și a studiat la Universitatea din Cernăuți, apoi la București și la Centrul Mitropolitan din Sibiu. A obținut licența în Teologie la Cernăuți, a studiat la Atena, Munchen, Berlin, Paris și Belgrad, specializându-se în Bizantinologie și Dogmatică.

Întors în țară, a devenit profesor suplinitor la Academia Teologică „Andreiană” din Sibiu, predând timp de 17 ani Teologie Dogmatică, Apologetică, Pastorală și Limba Greacă. În 1936 a fost numit rector al Academiei Teologice din Sibiu, funcție pe care a deținut-o timp de zece ani. A publicat lucrări fundamentale, precum „Viața și învățătura Sfântului Grigorie Palama” și a coordonat traducerea Filocaliei în limba română.

În 1946, sub presiunea regimului comunist, a fost nevoit să renunțe la funcția de rector, dar a continuat activitatea didactică și editorială. În 1958 a fost arestat și închis la Aiud, fiind eliberat după cinci ani. După eliberare, a revenit la catedră și a continuat să publice, devenind membru corespondent al Academiei Române în 1990 și membru titular în 1991. A trecut la cele veșnice la 4 octombrie 1993, la vârsta de 90 de ani.

Prin proclamarea canonizării și alegerea sa ca ocrotitor al capelei Facultății de Teologie din Sibiu, moștenirea spirituală și academică a Sfântului Dumitru Stăniloae rămâne vie în rândul profesorilor și studenților teologi.