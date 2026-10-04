Pentru generații de elevi, a fost profesorul care le-a făcut fizica mai ușor de înțeles. Pentru Raluca Turcan, este tata — omul de la care a învățat cât contează munca, cinstea și puterea exemplului. La împlinirea celor 81 de ani, deputata de Sibiu Raluca Turcan i-a dedicat un mesaj în care amintirile despre școală se împletesc cu recunoștința unei fiice.

„La mulți ani, tata!”, începe postarea publicată pe Facebook duminică, 4 octombrie. De această dată, Raluca Turcan vorbește despre familie și despre felul în care tatăl său a reușit să lase o urmă în viețile celor cărora le-a predat.

Îl descrie ca pe un profesor care îi făcea pe copii să vină spre învățătură din curiozitate și pasiune. Într-o perioadă pe care o numește „cenușie”, într-un oraș de provincie, le dădea încredere că pot ajunge acolo unde își doresc.

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„Fizica nu este o materie ușoară. Tata avea însă un talent aparte: explica limpede, trezea curiozitatea și îi făcea pe elevi să descopere satisfacția de a înțelege”, a scris Raluca Turcan.

Potrivit acesteia, pentru mulți dintre elevii săi, pasiunea descoperită la orele de fizică a devenit punctul de plecare al unei cariere. Tatăl său a fost profesor mai bine de 40 de ani și director de colegiu național peste două decenii.

Lecțiile de acasă

Școala a făcut parte și din viața de familie. Mama Ralucăi Turcan a fost profesoară de matematică, iar cei doi părinți au împărtășit aceeași încredere în educație și în lucrurile construite prin muncă.

„Alături de mama, profesoară de matematică, a făcut din educație un mod de viață. Amândoi au crezut în muncă, cinste și responsabilitate, în puterea exemplului și în învățarea din convingere”, a povestit aceasta.

Sunt valori pe care, spune Raluca Turcan, părinții săi le-au dus cu ei din sala de clasă acasă și le-au transmis mai departe copiilor și nepoților, cu aceeași grijă.

La 81 de ani, tatăl său primește astfel o urare care vorbește și despre anii petrecuți la catedră, și despre locul pe care îl are în familie.

„Mulțumesc, tata, pentru modelul de viață pe care mi l-ai oferit și pentru energia pe care tu și mama ne-ați transmis-o tuturor! La mulți ani, cu sănătate și bucurii! Ai o familie care te iubește și generații de elevi pentru care întâlnirea cu tine a contat”, a transmis Raluca Turcan.