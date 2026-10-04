Pe scurt: România domină piața europeană a nucilor, cu o producție care acoperă aproape jumătate din necesarul UE. Cererea și investițiile în livezi sunt în creștere.

România s-a impus ca lider detașat pe piața europeană a nucilor, asigurând 43% din producția totală de nuci a Uniunii Europene, potrivit Economica.net. Acest procent plasează România pe primul loc în UE, la mare distanță de ceilalți producători europeni.

Interesul pentru livezile intensive de nuci este în continuă creștere, atât din partea fermierilor, cât și a investitorilor. Cererea ridicată de pe piața europeană și randamentele bune obținute în ultimii ani au determinat extinderea suprafețelor cultivate cu nuci în mai multe regiuni ale țării.

Specialiștii din domeniu subliniază că România are condiții pedoclimatice favorabile pentru cultura nucului, ceea ce a permis dezvoltarea rapidă a sectorului. În plus, tehnologiile moderne de plantare și întreținere a livezilor au contribuit la creșterea productivității și la îmbunătățirea calității fructelor.

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Pe lângă avantajele economice, nucile românești sunt apreciate pentru gustul și calitățile lor nutritive. Acest fruct a devenit tot mai căutat atât pe piața internă, cât și la export, fiind considerat un aliment sănătos și versatil. Detalii despre beneficiile consumului de nuci pot fi găsite și în articolul Fructul românesc ideal pentru sănătatea colonului: ieftin, accesibil și plin de beneficii.

Autoritățile și asociațiile de profil estimează că trendul ascendent al investițiilor în livezi de nuci va continua, pe fondul cererii tot mai mari din Europa și al sprijinului acordat de programele agricole europene.