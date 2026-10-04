Pe scurt: Camioane uriașe de până la 130 de tone vor traversa România pe trasee extinse, sub escorta poliției. Vezi rutele și orele anunțate de INFOTRAFIC.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că, în zilele de duminică, 4 octombrie 2026, și luni, 5 octombrie 2026, mai multe transporturi agabaritice de mari dimensiuni vor traversa drumurile naționale și autostrăzile din România. Potrivit Mediafax, aceste transporturi vor fi însoțite de echipaje de poliție rutieră, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să respecte indicațiile agenților aflați în teren.

În seara zilei de duminică, 4 octombrie 2026, de la ora 22:00, un transport format dintr-un camion cu masa de 130 de tone va pleca din Șelimbăr și va urma traseul: DN 1 – A1 – DN 68A – A1 – A11 – DN 7 – DN 7G – A1 – Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac II. Acest transport va parcurge o distanță semnificativă, traversând mai multe județe și folosind atât drumuri naționale, cât și autostrăzi.

Tot duminică, de la ora 23:50, două camioane cu lungimea de 45,5 metri și mase cuprinse între 90 și 92 de tone vor circula pe traseul Târgoviște – DN 72 – DN 61 – A1 – DEX 12 – DN 65 – DN 64 – DN 67 – DN 7 – DN 7CC – DN 7 – A1 – DN 66 – Petroșani. Aceste transporturi vor traversa mai multe zone din sudul și vestul țării, implicând restricții temporare de trafic pe segmentele respective.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Șapte transporturi agabaritice programate pentru luni, 5 octombrie

Luni, 5 octombrie 2026, începând cu ora 08:00, sunt programate șapte transporturi agabaritice pe traseul Intersecție A1 Sibiu/DJ 106 – A1 – DN 7 (loc depozitare grinzi). Fiecare transport va fi format din câte trei camioane, cu lungimea de 48 de metri și mase cuprinse între 116 și 119 tone.

Aceste transporturi de mari dimensiuni vor fi supravegheate de echipaje de poliție rutieră, pentru a asigura siguranța traficului și a participanților la trafic. Autoritățile recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență în zonele tranzitate de convoaiele agabaritice și să urmeze instrucțiunile polițiștilor rutieri.

Traseele anunțate includ porțiuni intens circulate, iar prezența acestor transporturi poate genera întârzieri sau restricții temporare de circulație. Evenimente similare au avut loc și în ultimele săptămâni, când transporturi de peste 100 de tone au traversat zona Sibiului, după cum s-a relatat și în articolele recente.

Centrul INFOTRAFIC subliniază că toate aceste transporturi sunt autorizate și monitorizate, iar măsurile de siguranță sunt luate pentru a preveni incidentele pe traseu. Șoferii sunt îndemnați să fie atenți la semnalizările temporare și la coloanele de vehicule speciale care pot încetini sau devia traficul pe anumite sectoare de drum.