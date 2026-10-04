Un bărbat în vârstă de 59 de ani, din municipiul Sibiu, a fost implicat într-un accident rutier produs sâmbătă, 3 octombrie, în apropierea localității Stremț, județul Alba. În urma impactului, un motociclist a fost rănit și transportat la spital.

Accidentul s-a produs în jurul orei 15:50, pe DC 75. Potrivit primelor cercetări, șoferul din Sibiu circula pe strada Florilor din localitatea Stremț și, la intersecția cu DC 75, ar fi pătruns în intersecție, moment în care autoturismul său a intrat în coliziune cu un motociclu condus de un bărbat de 40 de ani, din localitatea Geomal, județul Alba.

În urma impactului, motociclistul a suferit leziuni corporale. Acesta a fost preluat și transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

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Atât șoferul autoturismului, cât și motociclistul au fost testați cu aparatul alcooltest, iar rezultatele au fost negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul, într-un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.