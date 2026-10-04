Un bărbat în vârstă de 59 de ani, din municipiul Sibiu, a fost implicat într-un accident rutier produs sâmbătă, 3 octombrie, în apropierea localității Stremț, județul Alba. În urma impactului, un motociclist a fost rănit și transportat la spital.
Accidentul s-a produs în jurul orei 15:50, pe DC 75. Potrivit primelor cercetări, șoferul din Sibiu circula pe strada Florilor din localitatea Stremț și, la intersecția cu DC 75, ar fi pătruns în intersecție, moment în care autoturismul său a intrat în coliziune cu un motociclu condus de un bărbat de 40 de ani, din localitatea Geomal, județul Alba.
În urma impactului, motociclistul a suferit leziuni corporale. Acesta a fost preluat și transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale.
Atât șoferul autoturismului, cât și motociclistul au fost testați cu aparatul alcooltest, iar rezultatele au fost negative.
Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul, într-un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
Ultima oră
- Accident între Ocna Sibiului și Mândra: două persoane transportate la spital acum 16 minute
- Ziua Internațională a Animalelor, sărbătorită în Parcul Sub Arini. Copiii au întâlnit-o pe Kara, câinele polițist / foto video acum o oră
- Accident grav în Munții Făgăraș: un bărbat a căzut 40 de metri în zona „La 3 Pași de Moarte” / Update acum 4 ore
- Șofer din Sibiu, implicat într-un accident în Alba: un motociclist a fost rănit acum 4 ore
- Femeie din Miercurea Sibiului, rănită într-un accident la Alba Iulia acum 5 ore