Sibienii care locuiesc la bloc pot scăpa gratuit, între 12 și 16 octombrie 2026, de mobila veche, saltele, covoare sau electrocasnicele stricate. Operatorul de salubritate SC Soma SRL organizează în municipiul Sibiu o nouă campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, inclusiv a deșeurilor de echipamente electronice și electrice (DEEE), a doua de acest fel din cursul anului 2026.

În cadrul acestei campanii, deșeurile voluminoase și cele electrice și electronice ale sibienilor din zonele de blocuri vor fi ridicate de la platformele publice, acolo unde își duc în mod uzual deșeurile, în baza unui program stabilit pe zile și cartiere.

Ziua fiecărui cartier: programul de colectare

Sibienii sunt rugați să scoată deșeurile voluminoase și DEEE lângă platformele publice de colectare, în ziua programată pentru cartierul în care locuiesc:

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Luni, 12 octombrie – Hipodrom;

– Hipodrom; Marți, 13 octombrie – Vasile Aaron, Broscărie, Lazaret și Gușterița;

– Vasile Aaron, Broscărie, Lazaret și Gușterița; Miercuri, 14 octombrie – Gară și Terezian;

– Gară și Terezian; Joi, 15 octombrie – Țiglari și Turnișor;

– Țiglari și Turnișor; Vineri, 16 octombrie – Ștrand și Valea Aurie.

Care sunt deșeurile voluminoase?

Deșeurile voluminoase sunt deșeurile solide de mari dimensiuni care nu pot fi depozitate în containerele și igluurile normale de deșeuri și nu pot fi transportate de mașinile obișnuite care colectează deșeurile biodegradabile, reziduale sau reciclabile. Printre exemplele de deșeuri voluminoase care vor fi ridicate în această campanie se numără mobilierul de grădină, cel din locuințe, jucării de mari dimensiuni, elemente de tâmplărie, instalații de fitness, joacă sau întreținere corporală, dar și obiecte textile de mari dimensiuni.

Exemple de deșeuri vizate de această campanie

mobilier de grădină: scaune, mese, figurine, cuști de animale etc.;

scaune, mese, figurine, cuști de animale etc.; mobilier din locuințe: dulapuri, mese, scaune, canapele, paturi, saltele, fotolii, tablouri, lustre etc.;

dulapuri, mese, scaune, canapele, paturi, saltele, fotolii, tablouri, lustre etc.; jucării de mari dimensiuni: tobogane, piscine hobby, biciclete, trotinete, tractorașe și mașinuțe de jucărie etc.;

tobogane, piscine hobby, biciclete, trotinete, tractorașe și mașinuțe de jucărie etc.; elemente de tâmplărie (confecționate de tâmplar): tocuri, uși, ferestre etc.;

(confecționate de tâmplar): tocuri, uși, ferestre etc.; obiecte de mari dimensiuni pentru recreere/joacă/întreținere corporală: leagăne, cărucioare de copii, balansoare, mese de masaj etc.;

leagăne, cărucioare de copii, balansoare, mese de masaj etc.; obiecte textile: covoare, preșuri, carpete etc.

Deșeurile de echipamente electronice și electrice

Deșeurile de echipamente electronice și electrice reprezintă o categorie specială de deșeuri care face referire la orice echipament care se conectează la priză, are un cablu, funcționează pe baterii sau are o placă de circuit. Acest echipament devine DEEE în momentul în care se defectează iremediabil, nu mai îndeplinește funcțiile pentru care a fost creat sau pur și simplu nu mai este folositor pentru proprietarul său, arată platforma Harta Reciclării.

Exemple de deșeuri de echipamente electrice și electronice

frigidere;

mașini de spălat;

aparate radio sau TV;

telefoane mobile;

cuptoare cu microunde;

computere.

Tot în octombrie, între 5 și 9 octombrie, Soma organizează și campania de colectare gratuită a deșeurilor periculoase din municipiul Sibiu.

Pentru mai multe detalii și informații, sibienii sunt invitați să acceseze site-ul operatorului de salubritate, www.somasibiu.ro, sau să contacteze dispeceratul companiei, la numărul de telefon 0269 988.