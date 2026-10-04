Pe scurt: Ian a ajuns în custodia poliției după ce gestul său de pe scenă a stârnit reacții puternice. Imaginile au circulat rapid online.

Trapperul Ian a fost reținut duminică, 4 octombrie 2026, de Poliția Capitalei, după ce în spațiul public au apărut imagini cu acesta urinând pe scenă în timpul unui concert desfășurat vineri seară în București. Informația a fost confirmată pentru AGERPRES de surse judiciare.

Potrivit acelorași surse, incidentul a avut loc în seara de vineri, 2 octombrie 2026, în timpul unui concert susținut de Ian în Capitală. Imaginile cu artistul urinând pe scenă au fost distribuite rapid pe rețelele sociale, generând reacții puternice atât din partea publicului, cât și a autorităților.

După apariția acestor imagini, polițiștii au demarat verificări pentru a stabili circumstanțele exacte ale faptei. În urma investigațiilor, Ian a fost identificat și reținut de către Poliția Capitalei, fiind dus la secție pentru audieri.

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Sursele judiciare citate de AGERPRES au precizat că reținerea a avut loc în cursul zilei de duminică, 4 octombrie 2026. Până la acest moment, nu au fost făcute publice acuzațiile exacte care i se aduc trapperului, însă gestul său a fost considerat de autorități ca fiind de natură să tulbure ordinea publică.

Concertul la care a avut loc incidentul a fost unul cu public numeros, iar reacțiile participanților au variat de la indignare la șoc. Mulți dintre cei prezenți au filmat momentul, iar clipurile au ajuns rapid pe internet, unde au devenit virale.

Poliția Capitalei nu a transmis încă un comunicat oficial cu privire la măsurile luate în acest caz sau la eventualele sancțiuni care ar putea fi aplicate. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească dacă vor fi formulate acuzații penale împotriva lui Ian.

Gestul trapperului a stârnit dezbateri aprinse în mediul online, unde utilizatorii au condamnat comportamentul său pe scenă. Unii au cerut sancțiuni exemplare, în timp ce alții au pus sub semnul întrebării limitele libertății de expresie în cadrul spectacolelor publice.