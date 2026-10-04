Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a organizat, duminică, 4 octombrie 2026, o activitate dedicată Zilei Internaționale a Animalelor, în Parcul Sub Arini din Sibiu. Zeci de copii și părinți au participat la eveniment, unde au avut ocazia să afle mai multe despre protecția animalelor și despre activitatea câinilor polițiști.

Atracția principală pentru cei mici a fost Kara, câinele polițist, care i-a întâmpinat pe copii alături de conductorul său. Cei mici au fost curioși, au pus numeroase întrebări, au mângâiat-o pe Kara și s-au fotografiat în mașina Poliției.

Evenimentul s-a aflat la prima ediție și a avut și o componentă educativă. Polițiștii le-au explicat copiilor că deținerea unui animal presupune atât drepturi, cât și responsabilități, de la asigurarea hranei și a apei până la oferirea unui adăpost corespunzător și a îngrijirilor medicale.

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▶ Vezi pagina acestui video: Copiii o mângâie pe Kara, câinele polițist, în Parcul Sub Arini

Cum găsește un câine polițist o persoană dispărută

Una dintre cele mai mari curiozități ale copiilor a fost legată de modul în care un câine polițist poate găsi o persoană pierdută sau dispărută.

Un copil a vrut să știe dacă, de exemplu, o șosetă sau o bluză purtată de persoana căutată poate fi folosită pentru ca animalul să-i identifice mirosul.

Polițistul i-a explicat copilului că animalul poate prelua mirosul persoanei de pe un obiect care îi aparține și apoi poate urmări acea urmă olfactivă. „Facem asta cu ajutorul unui obiect purtător de miros al persoanei care s-ar fi pierdut. Kara ia mirosul de la acel obiect și caută prin aer, printre multele urme de miros, doar urma respectivă. Închipuiți-vă că după fiecare dintre noi rămâne un miros, ca o ceață. Ea este antrenată să identifice un singur miros și merge pe urma lui, chiar și atunci când aceasta continuă în altă parte. Mirosul este format din particule foarte, foarte mici. Așa funcționează. Noi ne folosim de simțul superior al câinilor pentru a găsi copiii dispăruți sau rătăciți”, a explicat polițistul.

Părinții: „Practica este mai bună decât teoria”

Activitatea a fost apreciată și de părinții prezenți, care au considerat că astfel de întâlniri îi ajută pe copii să înțeleagă mai ușor responsabilitățile pe care le presupune îngrijirea unui animal.

„Pentru copii este o inițiativă foarte bună să cunoască mai multe despre Poliție, despre câini. Ne așteptam la mai mulți câini, dar este foarte importantă și informarea privind abandonul animalelor. Pentru copii cred că este foarte important să învețe de mici să cunoască, să aprecieze și să prețuiască animalele”, a spus Ovidiu, unul dintre părinții prezenți la activitate.

Un alt părinte, Radu, a apreciat faptul că evenimentul le oferă copiilor posibilitatea de a învăța prin experiență directă. „Este interesant. Este bun și pentru adulți, nu doar pentru copii. Așa aflăm și despre noile legi care, din câte știu, s-au mai schimbat. Nu mai ai voie să legi câinele în lanț, trebuie să-i faci un anumit perimetru. Este un lucru foarte bun, mai ales pentru copii”, a spus acesta.

Întrebat cum i se pare activitatea, Radu a adăugat: „Deocamdată văd că este la început. Nu este foarte spectaculos, dar este interesant că sunt copii care pun întrebări și chiar sunt curioși să vadă cum miroase câinele, cum lucrează. Cred că ar trebui să fie mai dese astfel de activități și să-i implice pe copii mai mult, pentru a putea învăța mai mult decât pura teorie. Practica este mai bună decât teoria.”

Polițiștii: „Un animal nu înseamnă doar drepturi, ci și obligații”

Reprezentanții IPJ Sibiu au transmis că activitatea a avut ca scop atât apropierea copiilor de Poliție, cât și conștientizarea responsabilităților pe care le are fiecare persoană care deține un animal.

„Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu organizează, în data de 4 octombrie 2026, o activitate legată de Ziua Internațională a Animalelor, o zi în care trebuie cu toții să conștientizăm faptul că un animal nu înseamnă doar drepturi, ci și obligații. Trebuie să îl respectăm, să îl îngrijim și să îi acordăm asistență medicală în cazul în care are nevoie”, a declarat comisar-șef Mitrea Ștefan, din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor al IPJ Sibiu.

Acesta a precizat că la activitate au participat copii și părinți, iar componenta educativă a fost una importantă. „Pe lângă activitățile educative, informăm persoanele care participă. Este de datoria noastră și foarte important să le explicăm, în primul rând copiilor, pentru că ei sunt viitorii adulți, ceea ce presupune să ai un animal. Trebuie să-i asigurăm condiții optime, în sensul că trebuie să-i asigurăm hrană suficientă, adăpost, apă și, nu în ultimul rând, să-i oferim iubire, pentru că asta presupune relația dintre un om și un animal, indiferent dacă este cățel, pisică sau alt animal domestic”, a mai declarat comisarul-șef.

Evenimentul din Parcul Sub Arini a fost organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Animalelor, celebrată anual la data de 4 octombrie, și a urmărit să îi familiarizeze pe cei mici cu activitatea Poliției și cu importanța respectării și protejării animalelor.