Un accident feroviar s-a produs în dimineața zilei de 5 octombrie 2026, în zona Halta Nord din municipiul Râmnicu Vâlcea.

O femeie în vârstă de 46 de ani a fost surprinsă și accidentată mortal de un tren care circula pe ruta Sibiu-Craiova.

În jurul orei 09:35, polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Vâlcea au fost sesizați, printr-un apel la 112, cu privire la producerea accidentului.

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La fața locului au intervenit pompierii Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SAJ.

Echipajele operative au constatat că victima, o femeie din municipiul Râmnicu Vâlcea, prezenta semne incompatibile cu viața. Trupul acesteia a fost preluat de Serviciul de Medicină Legală Vâlcea pentru efectuarea necropsiei.

Potrivit ISU Vâlcea, în tren se aflau 47 de călători, iar niciunul dintre aceștia nu a solicitat evaluare medicală.

Mecanicul locomotivei, un bărbat de 47 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Circulația feroviară a fost reluată în jurul orei 10:22, după finalizarea activităților desfășurate la fața locului