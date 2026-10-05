Un bărbat de 72 de ani a fost rănit, luni seara, după ce a a căzut dintr-o căruță.
Aceasta era condusă pe strada Luncii din Săliște și a intrat într-un șanț. În urma impactului, acesta a fost proiectat din atelaj.
La fața locului au intervenit polițiștii rutieri și un echipaj SMURD cu medic.
„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un atelaj hipo pe strada Luncii, un bărbat, în vârstă de 72 de ani, localnic, din cauze care urmează a fi stabilite, ar fi pierdut controlul asupra atelajului hipo, ar fi pătruns pe sensul opus de mers și ar fi intrat într-un șanț. În urma impactului, bărbatul ar fi fost proiectat din atelaj”, a transmis IPJ Sibiu.
Bărbatul a suferit multiple traumatisme și a fost transportat la UPU Sibiu, conștient, pentru îngrijiri medicale, potrivit ISU Sibiu.
Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.
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