Pe scurt: Un masacru a avut loc la o petrecere din Georgia, cu focuri de armă trase în două zone diferite. Poliția nu a arestat încă niciun suspect.

Două persoane au fost ucise și alte 35 de persoane au fost rănite într-un atac armat care a avut loc duminică, 4 octombrie 2026, la o petrecere de stradă din Vienna, Georgia.

Potrivit Mediafax, peste 1.000 de oameni participau la evenimentul desfășurat pe Pine Street, în jurul orei locale 1:25.

Deputatul Craig Peavy din Dooly County a declarat că patrula în apropierea petrecerii când a auzit peste 50 de focuri de armă. Când polițiștii au ajuns la fața locului, au descoperit mai multe persoane împușcate, iar două dintre victime au fost declarate decedate pe loc. Focurile de armă au izbucnit în cel puțin două zone aflate la aproximativ un bloc distanță una de cealaltă, iar în momentul intervenției, alte împușcături s-au auzit la distanță.

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Biroul de Investigații din Georgia a fost solicitat să sprijine ancheta

Biroul de Investigații din Georgia a fost solicitat să sprijine ancheta. Potrivit autorităților, 35 de persoane au fost rănite, majoritatea suferind răni provocate de gloanțe. Alte victime au fost lovite de mașini sau au suferit alte răni în timp ce încercau să fugă din zonă. Răniții au vârste cuprinse între 14 și 51 de ani, unele persoane fiind în stare critică, iar altele în stare stabilă.

Cei doi oameni care au murit au fost identificați drept Jaquevion Jackson, în vârstă de 21 de ani, din Cordele, și Macaleb Jackson, în vârstă de 23 de ani, din Hawkinsville. Evenimentul la care a avut loc atacul nu era organizat de liceul din Dooly County, deși avea loc în weekendul în care era sărbătorit homecoming-ul liceului, au precizat autoritățile școlare.

Primarul orașului Vienna a menționat că municipalitatea nu emisese un permis pentru această petrecere și nu este clar dacă evenimentul avea legătură oficială cu festivitățile școlare.

Poliția nu a anunțat până acum arestarea vreunui suspect. Nu se cunoaște motivul atacului și nici numărul exact al persoanelor care au tras. Ancheta este în desfășurare, iar dosarul va fi înaintat procurorilor după finalizarea investigației, potrivit Biroului de Investigații din Georgia.

Școlile din Dooly County urmează să fie deschise luni, 5 octombrie 2026, însă autoritățile au anunțat măsuri suplimentare de securitate. Atacul survine la doar câteva zile după un alt incident armat în Georgia, când 12 adolescenți au fost răniți într-un schimb de focuri la o petrecere aniversară dintr-un parc din Macon.