Circulația rutieră va fi închisă pe un sector al autostrăzii A1, între nodurile rutiere Șelimbăr/Cisnădie și Boița, în perioada 5 octombrie – 19 decembrie 2026.

Restricția vizează sectorul cuprins între kilometrii 225+000 și 238+000 și este necesară pentru executarea unor lucrări de construcție la viaductul care supratraversează breteaua Autostrăzii A1, în zona Boița.

Pe durata închiderii, ruta ocolitoare pentru ambele sensuri de deplasare va fi asigurată prin drumurile naționale DN 1 și DN 7.

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Polițiștii sibieni avertizează că traficul de pe sectorul de autostradă închis va fi transferat pe rețeaua de drumuri naționale din zonă, ceea ce poate duce la creșteri ale valorilor de trafic și la formarea temporară a unor coloane de autovehicule, în special în intervalele orare aglomerate.

„Polițiștii rutieri vor monitoriza permanent situația operativă și vor dispune măsurile necesare pentru asigurarea fluenței și siguranței circulației”, transmite IPJ Sibiu.

Sfaturi utile pentru cei care tranzitează Valea Oltului

Traficul este deviat, în ambele sensuri, pe DN 7, pe ruta Boița – Tălmaciu – Veștem, apoi pe DN 1 – Cisnădie. În aceste condiții, valorile de trafic pe DN 7, Valea Oltului, inclusiv pe sectorul care traversează județul Vâlcea, pot crește semnificativ, fiind posibilă formarea temporară de coloane și creșterea timpilor de deplasare.

Polițiștii rutieri din Vâlcea, în cooperare cu cei din județul Sibiu, vor monitoriza permanent traficul și vor acționa pentru menținerea fluenței și siguranței circulației. Conducătorii auto care se deplasează pe DN 7, către sau dinspre Sibiu, sunt sfătuiți să se informeze înainte de plecare, să își planifice traseul și să țină cont de posibilitatea unor timpi mai mari de parcurs.

Recomandări pentru șoferi

Conducătorii auto sunt sfătuiți să manifeste răbdare și prudență, să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și semnalizarea temporară instituită.

De asemenea, șoferii trebuie să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculul din față și să își planifice deplasările ținând cont de posibila creștere a timpilor de parcurs, recomandă Poliția Sibiu.