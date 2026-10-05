Pe scurt: Un tânăr din Avrig a ajuns în arest după ce și-a agresat concubina minoră în public, sub influența alcoolului. Poliția continuă cercetările.

Un tânăr de 23 de ani din Avrig a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru violență în familie și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Potrivit IPJ Sibiu, incidentul a avut loc duminică, 4 octombrie 2026, în jurul orei 13:30, pe o stradă din Avrig.

Conform informațiilor transmise de polițiști, tânărul ar fi agresat-o fizic pe concubina sa, o adolescentă de 16 ani, pe fondul unui conflict spontan și al consumului de alcool.

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Polițiștii din Avrig au intervenit la fața locului și au demarat cercetările

Polițiștii din Avrig au intervenit la fața locului și au demarat cercetările. Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Sibiu.

În acest caz, ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Avrig, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs agresiunea.

În ultimele luni, Avrigul a mai fost scena unor incidente violente, inclusiv cazuri de amenințări și agresiuni, după cum s-a întâmplat și în scandalul din iulie, când un bărbat a fost reținut pentru amenințarea unei femei cu un cuțit.