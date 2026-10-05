Consiliul Local al Municipiului Sibiu se întrunește, marți, într-o ședință extraordinară pentru a supune aprobării o serie de proiecte ce vizează stocarea energiei electrice din surse regenerabile. Investiția presupune instalarea a 10 sisteme de stocare a energiei provenite din panourile fotovoltaice care sunt deja în curs de realizare pe mai multe clădiri publice ale orașului.

Consilierii locali vor aproba 3 proiecte de hotărâre cu privire la această investiție.

Valoarea totală a obiectivului se ridică la 4.127.810,72 lei inclusiv TVA, sumă din care 2.981.294,32 lei reprezintă cheltuielile eligibile. Finanțarea proiectului este prevăzută a fi solicitată prin Fondul pentru Modernizare, care sprijină investițiile în dezvoltarea de noi capacități de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru entitățile publice.

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Din punct de vedere tehnic, sistemele vor avea o capacitate nominală de stocare de 2,34 MWh. Conform documentației tehnico-economice, surplusul de energie provenit de la instalațiile fotovoltaice va fi absorbit în baterii și restituit ulterior consumatorilor locali, autoconsumul realizându-se fizic, direct în spatele contorului fiecărui obiectiv. Această inițiativă va contribui la protejarea mediului înconjurător, conducând la o reducere a emisiilor de CO2 estimată la 171,00 tone pe an.

„Conform soluțiilor propuse prin Studiul de Fezabilitate, prin stocare, surplusul propriei instalații fotovoltaice este absorbit în baterie și restituit ulterior consumatorilor locali. Autoconsumul se realizează fizic, în spatele contorului fiecărui obiectiv”, se arată în proiect.

Sistemele de stocare vor fi amplasate pe 10 imobile aflate în proprietatea Municipiului Sibiu. Printre locațiile vizate se numără Cantina municipiului de pe strada Calea Gușteriței nr. 22, imobile din cadrul Cimitirului Municipal de pe strada Calea Dumbrăvii nr. 155 și clădiri aparținând Grădinii Zoologice de pe strada Calea Dumbrăvii nr. 142. Pe lista clădirilor publice se află și mai multe unități de învățământ, mai exact Colegiul Tehnic Energetic, Școala Gimnazială nr. 18, Școala Gimnazială nr. 20 Ioan Slavici, Școala Gimnazială nr. 8 și Colegiul Economic George Barițiu. De asemenea, echipamentele vor fi instalate pe două sedii administrative situate pe bulevardul Victoriei nr. 1-3 și pe strada Turismului nr. 15.

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Pentru implementarea cu succes a acestui demers, consilierii locali vor vota și încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Sibiu, în calitate de lider de parteneriat, și instituțiile care gestionează imobilele respective. Astfel, din acest acord fac parte Direcția de Asistență Socială Sibiu, Serviciul Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, Serviciul Public Managementul Integrat pentru Ecosisteme Urbane și Serviciul Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat. Aceste instituții și servicii publice subordonate vor avea obligația de a asigura mentenanța echipamentelor și a instalațiilor amplasate în cadrul imobilelor pe care le administrează.